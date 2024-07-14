احتفال استثنائي بالعيد الوطني الفرنسي هذا العام على وقع استضافة الألعاب الأولمبية

بقلم: يورونيوز

حلّت الشعلة الأولمبية ضيفًا مميزًا في العيد الوطني الفرنسي هذا العام. وسط إجراءات أمنية مشددة، ينضم حاملو الشعلة اليوم إلى آلاف الجنود والبحارة وعمال الإنقاذ والمسعفين الذين يسيرون في باريس تحت أزيز الطائرات المقاتلة.

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يعدّ العيد الوطني الفرنسي، أو ما يُعرف بـ"عيد الباستيل" مناسبة مميزة لدى الفرنسيين، حيث يتم الاحتفال به بالموسيقى والألعاب النارية في جميع أنحاء فرنسا.

ما هو يوم الباستيل؟

في 14 يوليو 1789، اقتحم الثوار سجن الباستيل في باريس في 14 يوليو 1789، معلنين بذلك بداية الثورة الفرنسية ونهاية النظام الملكي.

ويحتل هذا العيد مكانة مركزية ضمن السياق الفرنسي، حيث تقام فيه فعاليات في جميع أنحاء البلاد. ويهدف إلى تجسيد الشعار الوطني المتمثل في "الحرية والمساواة والأخوة"، على الرغم من أن الجميع في فرنسا لا يشعرون بأن البلاد تفي بهذا الوعد.

ويُعد استعراض باريس أهم ما يميز هذا العيد. وفي هذا العام، يتم تكريم أولئك الذين حرروا فرنسا من الاحتلال النازي قبل 80 عامًا، مع إعادة تمثيل معركة الإنزال في 6 يونيو 1944، وعرض شعارات 31 دولة ساهمت قواتها في التحرير. نصفها تقريباً من الدول الأفريقية التي كانت تحت الحكم الاستعماري الفرنسي أثناء الحرب العالمية الثانية.

ضباط الشرطة يصطفون بجانب الجمهور قبل العرض العسكري ليوم الباستيل، الأحد 14 يوليو 2024 في باريس. Michel Euler/AP

من هم المشاركون؟

سيسير حوالي 4,000 شخص و162 حصانًا في العرض الذي تم تصميمه بإحكام، من بينهم وحدات خدمت في مهام حلف الناتو في شرق أوروبا، وضد المتطرفين الإسلاميين في الساحل، وحماية الأراضي الفرنسية في جنوب المحيط الهادئ وممرات الشحن العالمية. وقد انضم إليهم هذا العام ثلاثة ضباط ألمان من لواء عابر للحدود.

أما الزي الرسمي المزخرف فهو غني بالرمزية - وأبرزها زي خبراء المتفجرات في الفيلق الأجنبي الفرنسي، بلحاهم الطويلة ومآزرهم الجلدية وفؤوسهم التي تعود إلى دورهم الأصلي كقُطّاع طرق للجيوش المتقدمة.

وفي الأعلى، ستحلق 65 طائرة في تشكيلات، بما في ذلك مقاتلة بريطانية من طراز تايفون إلى جانب طائرات ميراج ورافال الفرنسية، وطائرات هليكوبتر الإنقاذ والطائرات المستخدمة في مهام من أفغانستان إلى مالي أو في عمليات ضبط المخدرات الدولية.

وقد تم تقليص الأعداد مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب الإجراءات الأمنية الخاصة بالأولمبياد. كما تم نشر حوالي 130,000 شرطي في جميع أنحاء فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

استهل الرئيس إيمانويل ماكرون فعاليات يوم الأحد باستعراض القوات، تلاه أداء رقصة المارسيليا.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعرض الحرس الجمهوري خلال استعراض يوم الباستيل يوم الأحد 14 يوليو 2024 في باريس. Louise Delmotte/AP

ما هو السياق السياسي؟

يقدم يوم الباستيل هذا العام لماكرون لحظة لصرف الانتباه عن الاضطرابات السياسية التي أطلقها مع الانتخابات المبكرة التي أضعفت حزبه الوسطي المؤيد لقطاع الأعمال ورئاسته.

وقد تركت النتيجة برلمانًا في حالة من الجمود في ظل عدم وجود من يتولى المسؤولية بشكل واضح. قد يغادر رئيس الوزراء منصبه في غضون أيام، بينما يكافح التحالف اليساري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد للاتفاق على بديل مقترح.

وفي الوقت نفسه، تهدد الحرب الروسية في أوكرانيا أمن أوروبا. في اجتماع مع القادة العسكريين يوم السبت، قال ماكرون إن فرنسا ستواصل دعمها لأوكرانيا ودعا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي العام المقبل بسبب "التهديدات التي تقترب".

ما الذي يختلف هذا العام؟

من المقرر أن يختتم العرض بوصول الشعلة الأولمبية إلى باريس، يرافقها فرسان على ظهور الخيل و25 من حاملي الشعلة وطلاب عسكريون يشكلون أشكال الحلقات الأولمبية.

حامل الشعلة الرئيسي هو الكولونيل تيبو فاليت، وهو حامل الميدالية الذهبية في الفروسية في أولمبياد ريو 2016.

وعادةً ما ينتقل الموكب من قوس النصر الذي يعود إلى عهد نابليون إلى ساحة الكونكورد.

أما هذا العام، فقد تم تحويل ساحة الكونكورد إلى ساحة أولمبية ضخمة لرقص البريك دانس والتزلج على الألواح ودراجات بي إم إكس. لذا اتجه مسار الموكب إلى حديقة بوا دو بولون على أطراف المدينة بدلاً من ذلك.

كما أن بناء المكان الأولمبي حول برج إيفل يعني أن المتفرجين لن يتمكنوا من التجمع تحت النصب التذكاري لمشاهدة عرض الألعاب النارية السنوي.

بعد ظهوره في يوم الباستيل، سيمرّ موكب الشعلة بكاتدرائية نوتردام وجامعة السوربون التاريخية ومتحف اللوفر قبل أن يتوجه إلى معالم باريس الأخرى يوم الاثنين.