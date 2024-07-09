رصد قواعد ومواقع إسرائيلية في الجولان.. حزب الله ينشر مشاهد الحلقة الثانية طار بها "الهدهد"

بقلم: يورونيوز

بث حزب الله، اليوم الثلاثاء، شريطاً مصوراً أظهر مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري.

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تضمن الفيديو مشاهد لـ6 محطات استراتيجية للاستطلاع الإلكتروني في الجولان، وهي: موقع "شلاغيم" الغربي، موقع "شلاغيم" الشرقي، موقع "أسترا"، موقع "يسرائيلي"، موقع "أفيتال"، وموقع "تل فارس".

ووفقاً للمعلومات التي كشف عنها الفيديو تحتوي القواعد على عقد رئيسة للربط والاتصالات وتبادل البيانات.

وعليه، تقوم هذه المواقع بمهمات عديدة منها: التنصت والاسترشاد والرصد بعيد المدى والهجوم الإلكتروني كالتشويش والتضليل.

وتتموضع في القواعد قوات من الوحدتين الـ8200 والـ9900 ووحدة الحرب الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه المواقع قوات تؤدي مهمات تأمين وتجهيز الخط الحدودي.

وأخيراً، اختتم الفيديو بكلمة "يُتبع" تلتها مشاهد أخرى لاستطلاع جوي من صفد وطبريا، على أن تُنشر في الحلقة القادمة من السلسلة.

ويُعدّ هذا الشريط استكمالاً لفيديو سابق نشره الإعلام الحربي في حزب الله، جمع مشاهد لمسح دقيق في "كريات شمونة" و"كرميئيل" ونهاريا وصفد والعفولة، وصولاً إلى حيفا.

ظهر في الفيديو الأول صور لمجموعة من مواقع اسرائيلية حساسة منها مجمع الصناعات العسكرية لشركة “رافائيل” ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية وميناء حيفا المدني ومحطة كهرباء حيفا ومطار حيفا وخزانات نفط ومنشآت بتروكيميائية، كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات وسفينة “ساعر 4.5” المخصصة للدعم اللوجستي وسفينة “ساعر 5”.

وأكد حزب الله في وقت سابق أن المقاطع التي تم تصويرها تمكّنت “من تجاوز وسائل الدفاع الجوي لإسرائيل".