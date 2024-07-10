شاهد: انفجار كيميائي يشعل حريقا ضخما في مصنع بملبورن

بقلم: يورونيوز

وهرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق في ضاحية ديريموت في ملبورن لمكافحة النيران المتصاعدة وقد غطى دخان أسود كثيف سماء المنطقة.

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اندلع حريق هائل في مصنع بمدينة ملبورن الأسترالية صباح اليوم، الأربعاء 10 يوليو 2024، إثر انفجار كيميائي.

وهرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق في ضاحية ديريموت في ملبورن لمكافحة النيران المتصاعدة وقد غطى دخان أسود كثيف سماء المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن أكثر من 30 شاحنة إطفاء تواجدت في موقع الحادث، بما في ذلك وحدات جوية.

وبسبب الدخان الكثيف، طالبت السلطات السكان في الضواحي المجاورة للحريق بتوخي الحذر وإغلاق النوافذ.

ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات.