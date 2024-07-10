Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

شاهد: انفجار كيميائي يشعل حريقا ضخما في مصنع بملبورن

حريق هائل في مصنع في أستراليا
حريق هائل في مصنع في أستراليا Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

وهرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق في ضاحية ديريموت في ملبورن  لمكافحة النيران المتصاعدة وقد غطى دخان أسود كثيف سماء المنطقة.

اعلان

اندلع حريق هائل في مصنع بمدينة ملبورن الأسترالية صباح اليوم، الأربعاء 10 يوليو 2024، إثر انفجار كيميائي.

وهرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق في ضاحية ديريموت في ملبورن  لمكافحة النيران المتصاعدة وقد غطى دخان أسود كثيف سماء المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن أكثر من 30 شاحنة إطفاء تواجدت في موقع الحادث، بما في ذلك وحدات جوية.

وبسبب الدخان الكثيف، طالبت السلطات السكان في الضواحي المجاورة للحريق بتوخي الحذر وإغلاق النوافذ.

ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: حريق في مستودع للنفط في منطقة روستوف الروسية بعد هجوم بمُسّيرات

حريق كبير يأتي على قسم البضائع في مطار بروكسل

حريق هائل يدمر مصفاة نفط في أربيل والخسائر تُقدّر بملايين الدولارات

بحث وإنقاذ حريق أستراليا