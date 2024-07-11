الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين وزورقا للحوثيين في البحر الأحمر

بقلم: يورونيوز

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير طائرتين مسيرتين وزورقا حوثيا مسيرا في البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت في بيان لها نشر على منصة "إكس"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرتين بدون طيار وزورق مسير تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة البحر الأحمر".

وتابعت أنه "تقرر أن الطائرات بدون طيار والزورق المسير يمثلون تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأكدت أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

منذ عدة أشهر، تقوم واشنطن بتنفيذ ضربات جوية ضد الحوثيين، ردًا على هجماتهم العسكرية التي بدأت مع اندلاع الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

تستهدف هذه الهجمات السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة نحو الدولة العبرية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي ويوسع دائرة الصراع في المنطقة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل ساعات، أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على نقل جزء من شحنة الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل بحسب ما قاله مسؤولون أميركيون كبار للصحيفة، وتضم الشحنة 1700 قنبلة تزن 500 رطل؟