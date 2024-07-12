شاهد: تجارة الجنس تساهم في انتعاش الاقتصاد الألماني خلال بطولة يورو 2024

بقلم: يورونيوز

مع استعداد الملعب الأولمبي في برلين، يوم الأحد، لاستضافة نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من المتوقع أن تشهد عمالة الجنس ازدهاراً في البلاد.

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تشير التقديرات إلى أن الآلاف من العاملين في مجال الجنس يأتون إلى ألمانيا لتلبية احتياجات مشجعي كرة القدم.

خلال البطولة الأوروبية، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 100,000 من العاملين في مجال الجنس ينشطون في المجال. ويُلاحظ أن العمل في الجنس دائماً ما يزداد في ألمانيا خلال المعارض والمناسبات.

تقدر "إيروبيلا" التي تقدم خدمات جنسية أن ما يقرب من 14,000 عاملة جنس، معظمهن من الخارج، يأتين إلى المدن المضيفة.

تأتي النساء، ومعظمهن من دول الاتحاد الأوروبي الأكثر فقرًا، من أجل فترة البطولة. وتختلف الخدمات بناءً على قدرة الزبون المادية.

"غرفة الجنس" في بيت الدعارة "أرتميس" في برلين يوم الأربعاء 15 مارس 2006. على مقربة من الاستاد الأولمبي في برلين، الذي يستضيف المباراة النهائية، AP Photo/Markus Schreiber

يقول الأخصائي الاجتماعي غيرهارد شونبورن أن غالبية النساء يأتين من بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية وبولندا بسبب الفقر".

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وتُشير عاملة الجنس جان فالنتين إلى أن "معظم الزبائن يتواجدون في وسط برلين. يقوم النزلاء المقيمون في الفنادق بشراء خدمات عديدة منها اصطحاب إحداهن إلى العشاء أو طلب فتاة إلى غرفهم".

يُذكر أنه يوجد أكثر من 30 بيت للعمل الجنسي في فرانكفورت و90 بيتًا في هامبورج. أما في برلين، فتمّ إنشاء أكشاك في الشوارع لتقديم الخدمات الجنسية.