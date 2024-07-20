ضمادات الأذن: أحدث صيحات الموضة رواجاً بعد محاولة اغتيال ترامب

بعد أن كانت القبعة الحمراء MAGA الصيحة الأبرز في حملات ترامب الانتخابية، ظهرت موضة جديدة خلال المؤتمر الوطني الجمهوري بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق الساعي لولاية ثانية، تمثلت بـ"ضمادات الأذن".

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وكان ترامب قد أصيب برصاصة في أذنه اليمنى نهاية الأسبوع الماضي أثناء إلقائه خطابًا في تجمع حاشد في بنسلفانيا.

وفي أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، ابتكر مشجعو MAGA صيحة جديدة.

فقد قام العديد من المؤيدين بارتداء ضمادات بيضاء مستطيلة في المؤتمر الوطني الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن - أسوةً بترامب الذي كان يرتدي ضمادة مماثلة في المؤتمر بعد إطلاق النار عليه.

وقال أعضاء من وفد المؤتمر الوطني الجمهوري في ولاية أريزونا إنهم يرتدون ضمادات الأذنين كتقدير وعلامة على التضامن، وقال بعض المؤيدين إن هذه الموضة الجديدة هي طريقة ليعرف ترامب ”كم نحبّه“.

تتنوع إصدارات المعجبين الخاصة بضمادات الجروح من الأقمشة البيضاء والوسادات القطنية إلى قطع الورق المطوية.

أحد أنصار ترامب في ميلووكي يرتدي ضمادة أذن كتب عليها "قتال، قتال، قتال" Spencer Platt/Getty Images

مؤيد لترامب يرتدي قبعة رعاة البقر و"ضمادة" Andrew Harnik/Getty Images

قال جو نيجليا، وهو مندوب من ولاية أريزونا، إن ”الضمادة“ تمثل ”أحدث صيحات الموضة“.

وأضاف في حديثه لشبكة سي بي إس نيوز: "سيرتديها الجميع في العالم قريبًا جدًا".

من جهته، قال راي مايكلز، مندوب آخر من أريزونا، لوكالة أسوشييتد برس: "لقد أدركنا أن هذه مأساة ما كان يجب أن تحدث أبدًا، ونريد أن يعرف ترامب أننا متعاطفون معه".

أما مندوب ولاية تكساس جاكسون كاربنتر فقد أعطى لمحة أخرى عن الضمادات العصرية قائلاً لصحيفة واشنطن بوست "نحن بحاجة إلى رمز للتأكيد على أن العنف السياسي غير مقبول في أمريكا".

إحدى مؤيدات ترامب تشير إلى أذنها "المضمدة" في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في 16 يوليو/تموز في ميلووكي Andrew Harnik/Getty Images

تنضم ضمادات الأذنين إلى العديد من الاتجاهات الأخرى التي تندد بمحاولة الاغتيال، مثل هتاف ”قاتل قاتل“ الذي أصبح شائعًا، بالإضافة إلى عدد كبير من البضائع التي تصور ترامب على أنه ناجٍ.

قمصان ترامب بعد محاولة الاغتيال AP Photo/Wayne Parry

ومع ذلك، قوبلت أي محاولات لانتقاد الضمادة أو السخرية من الحادث بنقد لاذع، كما حصل مع مارك هاميل عندما نشر الصورة والتعليق التالي عبر منصة X :

كما كان هناك رد فعل عنيف ضد فرقة ”تينيوسيس دي“، مما يدل على أن النكات السياسية غير مرحب بها. فقد ألغوا ما تبقى من جولتهم العالمية ”وجميع خططهم الإبداعية المستقبلية“ بعد أن صرح أحد أعضاء الفرقة، كايل جاس، بأمنية عيد ميلاده على المسرح قائلاً: ”لا تفوتوا المرة القادمة“.