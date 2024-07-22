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مئات المهاجرين يتجهون من جنوب المكسيك إلى الحدود الأميركية: ماذا لو فاز ترامب؟

مهاجرون يسيرون على طول الطريق السريع عبر سوتشيتي، ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، الأحد 21 يوليو 2024، خلال رحلتهم شمالاً باتجاه الحدود الأمريكية. (AP Photo/Edgar H. Clemente)
مهاجرون يسيرون على طول الطريق السريع عبر سوتشيتي، ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، الأحد 21 يوليو 2024، خلال رحلتهم شمالاً باتجاه الحدود الأمريكية. (AP Photo/Edgar H. Clemente) Copyright Edgar H. Clemente/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Edgar H. Clemente/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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غادر المئات من المهاجرين من حوالي 12 دولة من الحدود الجنوبية للمكسيك سيراً على الأقدام يوم الأحد، في محاولة للوصول إلى الحدود الأمريكية خشية من فوز ترامب بالرئاسة.

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وقال بعض أعضاء المجموعة إنهم يأملون في الوصول إلى الحدود الأمريكية قبل إجراء الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني، لأنهم يخشون أنه في حال فوز دونالد ترامب فإنه سيأمر بإغلاق الحدود أمام اللاجئين.

وكالة "أسوشيتد برس" نقلت تصريح أحد المهاجرين بالقول ”نحن نواجه خطر أن يتم حظر العبور" معربًا عن خشيته من أن إدارة ترامب الجديدة قد توقف منح المواعيد للمهاجرين من خلال تطبيق CBP One، وهو تطبيق يستخدمه طالبو اللجوء لدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني - من خلال الحصول على مواعيد في المراكز الحدودية الأمريكية، حيث يعرضون قضاياهم على المسؤولين.

انعكاسات فوز ترامب على المهاجرين

بعد سخريته من منافسيه وتأكيده على "ضمانة" فوزه بالانتخابات الأميركية، أطلق دونالد ترامب وعدًا قاطعًا بأن أميركا "ستشهد أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخها" في حال فوزه بالرئاسة، وشدد ترامب على أنه سيبدأ على الفور بأكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير النظاميين في أميركا. قائلًا أنها "ستكون أعظم انتخابات في التاريخ". فهل ينجح المهاجرون بالعبور قبل نتائج الانتخابات؟

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