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ألم غزة يتصاعد: قصف مستمر لليوم الـ288 على مختلف أنحاء القطاع و161 صحفيا بين الضحايا

غروب الشمس خلف المباني في قطاع غزة في صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل، الأربعاء 17 يوليو 2024.
غروب الشمس خلف المباني في قطاع غزة في صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل، الأربعاء 17 يوليو 2024. Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ288، تتواصل معاناة المدنيين وسط قصف متواصل على مختلف أنحاء القطاع.

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة السبت، عن تسجيل 38,919 قتيلا و89,622 مصابا منذ بداية الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة منذ 10 أشهر. 

وفي وقت تتعاظم فيه الأزمات الإنسانية، كشف المكتب الإعلامي الحكومي عن أن 161 من الصحفيين فقدوا حياتهم خلال هذه الحرب، ما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الإعلاميون في القطاع أثناء توثيقهم الواقع المأساوي الذي تعيشه هذه البقعة الجغرافية. 

وفي تطور جديد على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يمنح الإذن لوفد المفاوضات باستئناف المباحثات أو وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وعلى الجبهة الشمالية، تتواصل المواجهات العنيفة بين حزب الله وإسرائيل، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي ويعمق من حجم المخاوف الدولية إزاء اتساع رقعة الحرب في المنطقة. 

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