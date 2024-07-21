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سكان صنعاء يدينون الهجمات الإسرائيلية على اليمن ويؤكدون وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين مهما كلف الأمر

أنصار الحوثي يحضرون لمظاهرة مناهضة للولايات المتحدة في صنعاء، اليمن، الجمعة 12 يوليو، 2024.
أنصار الحوثي يحضرون لمظاهرة مناهضة للولايات المتحدة في صنعاء، اليمن، الجمعة 12 يوليو، 2024. Copyright Osamah Abdulrahman/AP
Copyright Osamah Abdulrahman/AP
بقلم:  يورونيوز
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بعد استهداف إسرائيل لميناء الحديدة باليمن أمس رداً على هجوم حوثي بطائرة مسيرة على تل أبيب، أعرب سكان صنعاء عن إدانتهم للهجمات الإسرائيلية، مؤكدين على دعمهم للفلسطينيين في غزة.

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يقول معتصم عبد الصلاح، أحد سكان صنعاء: ”لن يتوقف الشعب اليمني أو القيادة اليمنية أو قواتنا العسكرية عن استهداف الكيان الإسرائيلي“، مضيفًا أنه يتوقع ردًا قويًا من الحوثيين.

من جهته، اعتبر المواطن عبد الله هادي أن الضربات الإسرائيلية لن تثني عزيمة اليمنيين قائلاً: ”ضربات الأمس لن تجعلنا نتوقف عن الدفاع عن غزة والقدس“.

بدوره، استنكر عبد الله صالح، أحد سكان صنعاء، ما قامت به إسرائيل.  

وتابع: "نؤكد للجميع أننا ثابتون مع إخواننا في غزة ولن نتراجع أبداً، وندعو إلى رد صارم على الهجوم.

وشدّد زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي في كلمة ألقاها اليوم على أن "قدرات العدو الإسرائيلي على الردع قد انتهت، مشيراً إلى أن إسرائيل استهدفت الحديدة "لغرض استعراضي".

وأكد أنه "كلما طال أمد العدوان على قطاع غزة سنتجه إلى مرحلة جديدة"، معلناً عن تطوير "أسلحة جديدة في معركة إسناد غزة حسب متطلبات المرحلة".

واعتبر أن "العدو لم يعد آمنا حتى في ما يطلق عليه عاصمته تل أبيب، وان التهديد والخطر الذي يواجه العدو سيستمران، وقصف يافا (تل أبيب) يأتي ضمن معادلة جديدة".

وكانت وزارة الصحة في اليمن قد أعلنت أن الغارات الإسرائيلية قتلت ستة أشخاص وأصابت 83 آخرين بجروح.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى اندلاع حريق هائل في ميناء المدينة.

ويعد ميناء الحديدة أيضًا بوابة لدخول الإمدادات إلى اليمن الغارق في حرب أهلية منذ عام 2014.

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