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تحذير أممي من تحوّل العراق إلى محور إقليمي لتهريب المخدرات

علم الأمم المتحدة وعلم العراق موضوعان في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا، الاثنين، 30 سبتمبر، 2002.
علم الأمم المتحدة وعلم العراق موضوعان في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا، الاثنين، 30 سبتمبر، 2002. Copyright AP Photo/Diether Endlicher
Copyright AP Photo/Diether Endlicher
بقلم:  يورونيوز
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حذّر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في تقرير نشره اليوم الإثنين، من تحوّل العراق إلى "محور"  لتهريب المخدرات.

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ذكر التقرير أن السلطات العراقية صادرت العام الماضي كميات قياسية من حبوب الكبتاغون المخدّرة بلغت 24 مليون قرص، تُقّدر قيمتها بين 84 مليون دولار و144 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن "مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاث أضعاف بين العامين 2022 و"2023، مشيرةً إلى أن "المضبوطات في العام الماضي هي أعلى بمقدار 34 مرة" من تلك التي ضُبطت في العام 2019.

أما عن المصدر، فذكر التقرير أن 82% من الحبوب المضبوطة بين عامي 2019 و 2023 مصدرها سوريا، و17% مصدرها لبنان.

وأكدت الأمم المتحدة في تقريرها أن ارتفاع عمليات نقل المخدرات عبر العراق والدول المجاورة رافقه زيادة في الاستهلاك المحلي في جميع أنحاء البلاد.

وقد نظم العراق اليوم مؤتمراً بغية تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات، شارك فيه وزراء ومسؤولون من دول إقليمية وعربية.

وقال رئيس الحكومة العراقية، محمّد شياع السوداني، خلال المؤتمر إن "العراقَ سيدعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخّدرات ومحطات تصنيعِها".

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