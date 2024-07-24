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قبيل لقائه نتنياهو.. ترامب ينشر رسالة تلقاها من محمود عباس

الرئيس دونالد ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تصريحه للصحافة، الثلاثاء، 23 مايو، 2017، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
الرئيس دونالد ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تصريحه للصحافة، الثلاثاء، 23 مايو، 2017، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. Copyright Evan Vucci/AP
Copyright Evan Vucci/AP
بقلم:  يورونيوز
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بعد ساعات قليلة من إعلانه عن لقاء مرتقب سيجمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تلقاها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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أرسل عباس الرسالة إلى ترامب في 14 تموز/يوليو، ولكن لم يتم الإعلان عنها إلاّ بعد أن نشرها ترامب عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال".

وفي الرسالة، أعرب عباس عن قلقه الشديد حيال محاولة اغتيال ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب عباس: "يجب ألا يكون لأعمال العنف مكان في عالم يسوده القانون والنظام".

ردّ ترامب برسالة مكتوبة بخط اليد جاء فيها: "محمود، هذا لطيف جدًا. شكراً لك. كل شيء سيكون على ما يرام، أطيب التمنيات. دونالد ترامب".

وكتب ترامب في نص المنشور: ”أتطلع إلى رؤية نتنياهو يوم الجمعة، وأتطلع أكثر إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط!“.

يُذكر أن عباس وترامب لم يتبادلا الرسائل منذ ديسمبر 2017، بعد الخلاف الذي نشب بينهما نتيجة قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

في كانون الثاني/يناير 2020، قدم ترامب خطة سلام لحل الدولتين تتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

لكن على مدار السنوات الثلاث الماضية، انتقد عباس الرئيس بايدن لعدم قيامه بما يكفي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال إنه على عكس ترامب لم يقدم الديمقراطي خطته للسلام لحل الدولتين.

وتُعد رسالة عباس بمثابة إشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني يريد بدء فصل جديد مع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية.

ويبدو أيضًا أن ترامب لم يتخل عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين.

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