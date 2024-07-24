فيديو صادم: شرطي أمريكي يقتل امرأة سوداء برصاصة في الوجه

بقلم: يورونيوز

انحنت ”سونيا ماسي“ واعتذرت لنائب مأمور مقاطعة سانغامون "شون غريسون" قبل ثوانٍ من إطلاقه النار عليها ثلاث مرات في منزلها، كما يظهر الفيديو الذي نُشر يوم الاثنين.

كيف حصلت الجريمة؟

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قالت السلطات إن ماسي، البالغة من العمر 36 عاماً، كانت قد اتصلت بالطوارئ في وقت سابق للإبلاغ عن متحرش مشتبه به.

يظهر الفيديو أن الشرطيين استجابا قبل الساعة الواحدة صباحًا في 6 تموز/ يوليو وتوجها إلى منزلها في سبرينغفيلد، على بعد 322 كيلومترًا جنوب غرب شيكاغو.

وأكد الفيديو رواية المدعين العامين السابقة للحظة التوتر عندما صرخ غرايسون في وجه ماسي لتضع قدرًا من الماء الساخن على الأرض.

ثم هددها بإطلاق النار عليها، فانحنت ماسي، ثم نهضت لفترة وجيزة، فأطلق غرايسون النار من مسدسه عليها.

يوجه نائب عمدة مقاطعة سانغامون السابق شون غرايسون بندقيته نحو سونيا ماسي Illinois State Police via AP

"تبرير مُخادع"

وجهت هيئة محلفين كبرى في إلينوي الأسبوع الماضي لائحة اتهام ضد النائب غريسون (30 عاماً)، وهو أبيض البشرة.

برّر غرايسون جريمته للشرطة بالقول: ”هاجمتني بالماء المغلي".

وخلال مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر يوم الإثنين، وصف محامي العائلة ومحامي الحقوق المدنية بن كرامب، تبرير غرايسون ”التحريفي“ بأنه "مخادع".

وأضاف: "كانت بحاجة إلى يد العون. لم تكن بحاجة إلى رصاصة في وجهها".

ويُحتجز غرايسون في سجن مقاطعة سانغامون بدون كفالة. وفي حال إدانته، فإنه سيواجه أحكاماً بالسجن من 45 عاماً إلى مدى الحياة بتهمة القتل، ومن 6 إلى 30 عاماً بتهمة الضرب وسنتين إلى 5 سنوات بتهمة سوء السلوك.

شون غرايسون، في 17 يوليو 2024، في سبرينغفيلد، إلينوي. Sangamon County Sheriff's Office via AP

عمل غرايسون في ست وكالات شرطة منذ عام 2020، وفقًا لسجلات إنفاذ القانون في الولاية. وتضمنت مسيرته المهنية فترات قصيرة كضابط بدوام جزئي في ثلاث إدارات شرطة صغيرة ووظيفة بدوام كامل في إدارة رابعة، بالإضافة إلى العمل بدوام كامل في مكتبين لمأمور الشرطة، وكلها في وسط إلينوي.

دعوة إلى تمرير قانون جورج فلويد

في بيانٍ له، قال الرئيس جو بايدن: "عندما نطلب المساعدة، يجب أن نكون جميعًا كأمريكيين - بغض النظر عن هويتنا أو المكان الذي نعيش فيه - قادرين على القيام بذلك دون خوف على حياتنا“.

وتابع: "إن وفاة سونيا على يد شرطي يذكرنا بأن الأمريكيين السود يواجهون في كثير من الأحيان مخاوف على سلامتهم بطرق لا يواجهها الكثيرون منا".

وتريد العائلة أن يوافق الكونغرس على قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة بهدف اتخاذ إجراءات صارمة ضد سوء سلوك الشرطة والقوة المفرطة والتحيز العنصري في إنفاذ القانون.

قال والد ماسي جيمس ويلبورن: "يجب على كل عضو في الكونغرس أن يصوت اليوم حتى لا يضطر أي شخص آخر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المرور بما نمر به الآن".

يتحدث جيمس ويلبورن، والد سونيا ماسي، للصحفيين في سبرينغفيلد بولاية إلينوي يوم الاثنين 22 يوليو 2024. John O'Connor/AP

وفي بيانٍ صدر يوم الثلاثاء، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس إنها تنضم إلى الرئيس جو بايدن في دعوة الكونغرس إلى تمرير قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة.

وأضافت هاريس: ”كانت سونيا ماسي تستحق أن تكون آمنة. تؤكد اللقطات المقلقة التي نُشرت بالأمس ما نعرفه من التجارب الحية للكثيرين - أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لضمان أن يرقى نظام العدالة لدينا إلى مستوى اسمه بالكامل".