"لا انسحاب من السباق ومن واجبي إنجاز هذه المهمة".. رسالة بايدن لمن يريد أن يسمع

في مقابلة على تلفزيون NBC News الاثنين، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، "إن واحبي هي إنجاز هذه المهمة".

بايدن، 81 عامًا، قال أثناء اللقاء إنه واثق من عملية الترشيح، رغم اعترافه بأنه "كبير في السن" وأردف بالقول: "أنظروا، لقد كنت أفعل هذا لفترة طويلة. صحيح أنني رجل عجوز، لكنني فارق السن بيني وبين [دونالد] ترامب هو ثلاث سنوات فقط. والحدة الذهنية لديّ جيدة جدًا".

وحين سأل الصحفي بايدن عما إذا كان يشعر "بالرغبة في أن يمتطي صهوة الحصان مجددا"، ما يعني "العودة إلى المهمة الصعبة سابقًا".

رد الرئيس الأمريكي المرشح بالقول: "أين كنت؟ أنا بالفعل على صهوة الجواد".

"لقد عقدت 22 تجمعًا حتى الآن. قابلت آلاف الأشخاص. لست بحاجة إلى القراءة من شاشة التلقين Prompter أو لحمل دفتر الملاحظات. عندما أخرج، يمكنني الإجابة على جميع الأسئلة. وأضاف "أثناء قمة حلف الناتو الأخيرة، بقيت واقفا لمدة ساعة كاملة وأنا أجيب على الأسئلة".