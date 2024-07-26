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علم اليمن "السعيد" المثخن بالجراح يرفرف في أولمبياد باريس ورياضيوه يعدون بتمثيل وطنهم أحسن تمثيل

لاعبا اليمن ومدربهما في العاصمة الفرنسية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024
لاعبا اليمن ومدربهما في العاصمة الفرنسية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 Copyright AP Video
Copyright AP Video
بقلم:  يورونيوز
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علم اليمن يرفرف في العاصمة الفرنسية.. رغم استمرار الصراع وسنوات الحرب، يصمّم الرياضيون في هذا البلد المثخن بالجراح على تمثيل وطنهم من خلال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

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تركت سنوات الحرب بصماتها على لاعب الجودو هشام عبد الرزاق محمد مكبر والعداء سامر اليافعي.

يعبّر اللاعب مكبر عن شعوره بالفرح، اذ ستسمح له هذه الفرصة بمقابلة أبطال العالم والتعلم منهم واكتساب المزيد من الخبرات. لكنه يُشير أيضا إلى عدم استعداد الرياضيين اليمنيين بما يكفي فيقول: "تدربنا لمدة عشرة أيام فقط في مصر، ولم نكن في معسكر تدريبي للتصفيات المؤهلة للأولمبياد، ولكن سنبذل قصارى جهدنا“.

من جهته، يؤكّد اليافعي على أنه "رغم الظروف والأوضاع الصعبة سنحاول تمثيل اليمن بأفضل صورة ممكنة وأن نكون على قدر المسؤولية".

منحت اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين اليمنيين أربع بطاقات، وفقاً لنظام مدعوم من اللجنة الأولمبية الدولية يسمح بمشاركة الرياضيين حتى وإن لم يستوفوا المعايير الرياضية.

يقول مدرب ألعاب القوى رضوان شاني: ”بسبب الحرب والوضع الذي يعيشه اليمن، منحتنا اللجنة الأولمبية الدولية أربع بطاقات بيضاء، لذا سننافس في الجودو والرماية والسباحة وألعاب القوى".

وأضاف: "لم تكن الاستعدادات كافية بسبب ظروف البلاد ولكننا استعدينا قدر المستطاع لتمثيل البلاد في هذا الحدث العالمي الأكبر".

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