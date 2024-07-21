إضافة إلى فيينا النمساويّة، احتلت ثلاث مدن أوروبية أخرى المراكز العشرة الأولى في عام كان فيه عدم الاستقرار العالمي وتكلفة المعيشة يثقلان كاهل العباد في العالم.

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عديدة ومتنوّعة هي الأوصاف التي يمكن إطلاقها على مدينة مثل فيينا: جميلة.. تاريخيّة.. خلاّبة.. ثقافيّة.. الآن، يمكن إضافة صفة جديدة إلى القائمة: مُتناسقة.

للسنة الثالثة على التوالي، تُوّجت العاصمة النمساوية المدينة الأكثر ملاءمة للعيش من بين 173 أخرى، مدرجة في مؤشّر مجلة "ذي إيكونومست" (The Economist) السنوي لقابلية العيش العالمي.

تبدو قبضة المدينة على المركز الأول غير قابلة للمساومة، حيث يمثل عام 2024 المناسبة التاسعة من بين آخر 11 تقريراً للمؤشر التي احتلت فيها المركز الأوّل.

ظلت المراكز العشرة الأولى لهذا العام دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي 2023. وقد هيمنت مدن أوروبا الغربية على وجه الخصوص، حيث احتلت المراكز الثلاثة الأولى في أعلى القائمة.

كيف يتم تحديد التّرتيب؟

يبقى مؤشّر "قابلية العيش" خاضعا للتأويل الشّخصي لكل فرد، ومع ذلك، تُحدّد "ذي إيكونومست" الدرجات من خلال مجموعة من المعايير. إذ يتم تحديد الترتيب العام بعد حساب متوسّط درجات كل مدينة، من أصل 100 نقطة في خمس فئات مختلفة، وهي: الاستقرار والثقافة والبيئة والتعليم والرّعاية الصحّية والبنية التحتية.

وتحتسب كل فئة 30 نقطة من البيانات والتحليلات التي تساعد على تحديد النتيجة النهائية. فعلى سبيل المثال، تحت فئة الاستقرار، يؤخذ في الاعتبار خطر الإرهاب وحوادث الاضطرابات المدنية ومستويات الجريمة. وفي الرعاية الصحية والتعليم، يتم النظر في جودة الخدمات وتوافرها. أما بالنسبة للبنية التحتية، فيتم تقييم وسائل النقل العام والطرق وخطوط المواصلات والإسكان والمرافق العامة.

البستانيون يعملون في الحديقة الأمامية لقصر بلفيدير في فيينا بالنمسا (يونيو 2010) Hans Punz/AP

ارتفع متوسط الدرجات هذا العام إلى 76.1 من أصل 100، وذلك بفضل التحسينات المسجّلة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية، وفي المقابل شهدت درجات فئة الاستقرار انخفاضا ملحوظا. وفضلا عن الاحتجاجات على الهجرة والزراعة في أوروبا، والاضطرابات والحروب في أجزاء أخرى من العالم، لا تزال أزمة غلاء المعيشة المستمرة تمثّل المعضلة الأبرز.

وتم التأكيد على أنّ التّضخم هو السبب الرئيسي لأزمات الإسكان في العديد من المدن في التصنيف، بما في ذلك أستراليا وكندا حيث تقلّ مساكن الإيجار وترتفع تكلفة شراء العقارات.

أوروبا الشرقية تلتحق بركب الغرب

وبحسب تصنيف مؤشر "ذي إيكونومست"، تبقى أوروبا الغربية المنطقة الأكثر ملاءمة للعيش في العالم حيث حصلت 30 مدينة منها على إجمالي 92 نقطة من أصل 100. ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن النتيجة الإجمالية للمنطقة قد تراجعت منذ العام الماضي بسبب عدم الاستقرار المتزايد في بلدان مثل ألمانيا وأيرلندا التي هزتها الاحتجاجات التخريبية.

ولوحظ أكبر تحسّن في أوروبا الشرقية التي احتلت المركز الرابع بناءً على درجات التعليم العالي والرعاية الصحية. وجاءت على رأسها بودابست التي حصلت على 92 درجة متقدّمة بسبع مراتب (37). وتقدّمت كل من بلغراد وبوخارست ستة وخمسة مراكز على التوالي، كلاهما بنتيجة 74.5.

وفيما يتعلق بالمدن التي سجّلت أسوأ تراجع، فقد كانت ثمان منها في أوروبا الغربية وفي مقدّمتها دبلن التي خسرت 7 مراكز (39). وشهدت المدن الألمانية بشكل عام أسوأ الانخفاضات، حيث تراجعت ميونيخ بـ6 مراكز لتحتل المرتبة 27 مناصفة مع هامبورغ التي تراجعت بـ5 مراكز.

إذن، من الذي احتل المراكز العشرة الأولى؟

10. أوكلاند، نيوزيلندا

Auckland, New Zealand. Canva

سجلت أوكلاند ثاني أفضل تحسن في عام 2023، حيث قفزت 25 مرتبة لتصل إلى المراكز العشرة الأولى. واحتفظت بمكانتها في عام 2024 مع درجات عالية في الفئات الخمس منها 100 في التعليم.

9. أوساكا، اليابان

Osaka, Japan. Canva

أوساكا هي المدينة اليابانية والآسيوية الوحيدة التي تم تمثيلها في المراكز العشرة الأولى. وحصلت على أدنى درجة في الثقافة والبيئة بين المدن العشر الأعلى تصنيفًا بنسبة 86.8، لكنها حصلت على درجة مثالية قدرها 100 في فئات الاستقرار والرعاية الصحية والتعليم.

8. فانكوفر، كندا

Vancouver, Canada. Canva

في حين خرجت تورنتو من المراكز العشرة الأولى هذا العام، تمكنت فانكوفر من التمسك بمكان في القمة على الرغم من أنها تراجعت بمركزين. كما هو الحال مع المشاركات الأخرى في كندا، وكذلك أستراليا، كان الإسكان عاملاً مهمًا في تراجع درجات هذا العام.

7. سيدني، أستراليا

Sydney, Australia Canva

تراجعت سيدني، جنبًا إلى جنب مع ملبورن، بـ 3 مراكز هذا العام إلى المركز السابع بسبب نقص المساكن المتاحة.

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6. جنيف، سويسرا

Geneva, Switzerland. Canva

إنّ محافظتها على المعايير المطلوبة، جعل مدينة جنيف السويسرية ترتقي من المركز السابع إلى المركز الخامس.

5. كالغاري، كندا

Calgary, Canada. Canva

خلافًا لبقية المدن الكندية، حسّنت كالغاري ترتيبها في عام 2024، حيث ارتفعت بمرتبتين لاستعادة بعض من مكانتها. وكانت واحدة فقط من أربع مدن في المراكز العشرة الأولى التي حصلت على 100 درجة في فئة الاستقرار.

4. ملبورن، أستراليا

Melbourne, Australia. Canva

شهدت مدينة ملبورن انخفاضًا أقل من سيدني في عام 2024، حيث تراجعت بمرتبة واحدة، متأثّرة بقضايا تكاليف السكن وندرته. وتم تصنيف الرعاية الصحية والتعليم فيها في أعلى الدرجات.

3. زيوريخ، سويسرا

Zurich, Switzerland. Canva

قفزت أكبر مدينة في سويسرا من المركز السادس في عام 2023 إلى المركز الثالث في عام 2024، مدعومة بالنتائج المثالية في الرعاية الصحية والتعليم. وتظهر المؤشّرات باستمرار زيورخ كأفضل الأماكن للعمل والعيش ولكنها أيضًا واحدة من أغلى المدن في العالم للإقامة.

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2. كوبنهاغن، الدنمارك

Copenhagen, Denmark. Canva

يبدو أن الدنماركيين سعداء للغاية بحصولهم على المركز الثاني، مع احتفاظهم بالمركز الثاني للسنة الثالثة على التوالي خلف فيينا. تُصنف الدنمارك أيضًا باستمرار على أنها ثاني أسعد دولة في العالم بعد فنلندا، لذلك هناك ما يمكن قوله عن العيش في عاصمة بلد راضٍ جدًا عن أسلوب حياته. تحتفظ كوبنهاغن بدرجات مثالية في الاستقرار والتعليم والبنية التحتية.

1. فيينا، النمسا

Vienna was crowned the world's most liveable city in 2024. Canva

حصلت فيينا على 100 درجة في أربع فئات من أصل خمس هذا العام، ولكن كما هو الحال مع تقرير العام الماضي، تم تصنيف المدينة في فئة الثقافة والبيئة بنتيجة 93.5، بسبب نقص الأحداث الرياضية الكبرى.