ترامب يحذر مجدداً من حرب عالمية ثالثة بسبب التوتر في الشرق الأوسط

بقلم: يورونيوز

مرة أخرى، يحذر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، لكنه لم يتهم خصمه الديمقراطي جو بايدن بالمسؤولية، بل قال إن التوتر في الشرق الأوسط هو الذي سيقود إلى الحرب العالمية.

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حذر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، في مقابلة مع مالك منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، ليل الاثنين الثلاثاء، من أن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعدما اغتالت إسرائيل القيادي العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر، في غارة جوية على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر يوليو/تموز الماضي، وبعد ساعات وقع أودى انفجار وقع في طهران بحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وبينما تبنت إسرائيل قتل شكر، نفت مسؤوليتها عن اغتيال هنية، لكن إيران وحركة حماس اتهمتا إسرائيل بالضلوع في العملية.

وتوعدت إيران وحزب الله بالرد على عمليتي الاغتيال، وتصاعد مع ذلك التوتر في الشرق الأوسط وسط تخوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى حرب شاملة.

لكن ترامب أكد في مقابلته مع ترامب أن الأمر قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة، وأكد: "الشرق الأوسط ربما يأخذ العالم إلى حرب عالمية ثالثة".

وذكر الرئيس الأميركي السابق أن الكل يترقب هجوماً إيرانياً على إسرائيل، لكنه استبعد ذلك.

وأضاف: "ما كان من الممكن أن تتعرض إسرائيل لهجوم في حال لو كنت رئيسا"، مشيرا إلى أنه تعامل بـ"قوة وحزم مع إيران ووكلائها" عندما كان في البيت الأبيض.

ترامب حذر مراراً من حرب عالمية ثالثة

وكان ترامب حذرا أكثر من مرة من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، وقال قبل نحو أسبوعين إن السبب في ذلك يعود إلى انعدام كفاءة إدارة الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن.

وفي يوليو/ تموز الماضي أدلى بالتصريح نفسه، متهماً بايدن بجر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب.

مشكلات فنية شوشت على المقابلة

ولم تسر أمور المقابلة بسهولة، كما يقول مالك منصة "إكس"، إيلون ماسك.

وقال إن المنصة تعرضت لهجوم إلكتروني، مما تتسب في تأخير بث المقابلة.