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جرة أثرية يتجاوز عمرها 3 آلاف عام تُرمم وتعود للعرض بعد تحطمها على يد طفل في متحف حيفا

الجرة التي تعود إلى العصر البرونزي في المتحف الإسرائيلي بعد الكسر
الجرة التي تعود إلى العصر البرونزي في المتحف الإسرائيلي بعد الكسر Copyright Hecht Museum staff
Copyright Hecht Museum staff
بقلم:  يورونيوز
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تحطمت جرة نادرة من العصر البرونزي، تعود إلى ما بين 2200 و1500 قبل الميلاد، عن طريق الخطأ على يد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات أثناء زيارة عائلته إلى متحف "هخت" في حيفا. بعد الحادث، خضعت الجرة لعملية ترميم ناجحة وعادت للعرض في المتحف، حيث كانت معروضة منذ 35 عامًا.

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أثناء الحادث، تحطمت الجرة إلى عدة قطع، لكن خبراء الترميم استخدموا تقنيات ثلاثية الأبعاد وغراء خاص لإعادة تجميعها. على الرغم من بقاء بعض الشقوق والقطع المفقودة، إلا أن حجمها الكبير لا يزال ملفتاً.

ووفقًا لمدير المتحف، فإنهم سيستمرون في عرض بعض القطع الأثرية دون حماية زجاجية: ”يعتقد المتحف أن هناك سحرًا خاصًا في تجربة اكتشاف أثري دون أي عوائق. وعلى الرغم من الحادثة التي حصلت مؤخراً، سيواصل متحف هيشت هذا التقليد".

جرة نادرة تعود إلى العصر البرونزي حطمها طفل في الرابعة من عمره عن طريق الخطأ أثناء زيارة في المتحف في حيفا، إسرائيل
جرة نادرة تعود إلى العصر البرونزي حطمها طفل في الرابعة من عمره عن طريق الخطأ أثناء زيارة في المتحف في حيفا، إسرائيلLeo Correa/AP
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قررالمتحف تحويل الحادث إلى فرصة تعليمية، حيث دعت إدارة المتحف العائلة للعودة وزيارة خاصة تضمنت شرحًا لعملية الترميم.

المصادر الإضافية • أب

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