شاهد: متحف عن تاريخ الهجرة في نيويورك يروي قصة عائلة من الأميركيين السود

بقلم: يورونيوز

يدخل الزائرون إلى شقة صغيرة مرتّبة جداً مؤلفة من غرفتين بأرضيات ريفية وأثاث خشبي. الغسيل معلق في المطبخ، وهناك سريران في الغرفة الأخرى. على رف الموقدة، هناك صورة لأبراهام لينكولن الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة ومهندس إلغاء العبودية عام 1865.

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من الايرلنديين الفارين من المجاعة الكبرى في القرن التاسع عشر إلى ناجين من المحرقة اليهودية، يحتفظ متحف تينمينت بذكريات المهاجرين الذين رسموا صورة نيويورك... وهو بات يروي أيضا حياة عائلة من الأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية.

يدخل الزائرون إلى شقة صغيرة مرتّبة جداً مؤلفة من غرفتين بأرضيات ريفية وأثاث خشبي. الغسيل معلق في المطبخ، وهناك سريران في الغرفة الأخرى. على رف الموقدة، هناك صورة لأبراهام لينكولن الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة ومهندس إلغاء العبودية عام 1865.

هي شقة جوزف وريتشل مور، وهما زوجان أميركيان من أصل افريقي، لا تصلها المياه الجارية وكانا يتشاركانها مع ثلاثة مقيمين آخرين: جاين شقيقة الزوج الاول لريتشل، وروز المهاجرة الايرلندية ونجلها الخلاسي لويس (14 عاما)، كما تروي كاثرين لويد التي تقوم بجولة تجريبية قبل إطلاق الحدث رسمياً بعد عيد الميلاد.

كان جوزف يعمل نادلاً او حوذيّاً حسب الموسم، وكانت ريتشل تعمل في الخدمة المنزلية لدى عائلات ثرية.

وقالت كاثرين لويد نائبة رئيس المتحف المكلفة البرامج "لقد جاؤوا الى نيويورك في سن صغيرة جدا وعاشوا في مانهاتن خلال أحد العقود الأكثر اضطرابا في تاريخ البلاد، خلال الحرب الأهلية (1861-1865)، وفيما كان الأميركيون السود يحصلون على حقوق للمرة الأولى".

متهمون بإعادة كتابة التاريخ

يثري تاريخ العائلة مجموعة متحف تينمينت، حيث يغوص حوالى 200 ألف زائر سنويا في تفاصيل حياة ملايين المهاجرين الذين استقروا في نيويورك في القرنين التاسع عشر والعشرين. وهي مهمة تلقى أصداء فيما تحاول المدينة جاهدة تأمين سكن بشكل طارىء لأكثر من مئة ألف مهاجر من الوافدين الجدد وصلوا منذ سنة، من أميركا اللاتينية.

يتمتع المتحف بهذه الخصوصية: كلهم، بدءا بعائلة شنايدر، أصحاب مطعم في سنوات 1860-1880، وصولا الى أفراد عائلة بالديزي الإيطاليين الذين عاشوا خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وقد عاشوا فعليا في 97 أو 103 شارع أوركارد، وهما مبنيان في حي لوير إيست سايد، حيث تمت استعادة شققهم.

جميعم باستثناء جوزف وريتشل مور اللذين كانا يعيشان في مبنى مماثل في منطقة سوهو، على بعد 20 دقيقة سيرا على الأقدام، حيث كان يتمركز مجتمع الأميركيين السود، مع أبرشياتها وصحفها.

في سجلات المدينة، يظهر جوزف مور مع ذكر "col'd"، أي "ملون"، الى جانب جوزف مور آخر، وهو أيضا نادل لكنه ايرلندي، هارب من المجاعة في بلاده تم الكشف عن قصته أيضا في المتحف.

عند الإعلان عن المشروع، واجه المتحف اتهامات "بإعادة كتابة التاريخ"، وذلك في مقال في صحيفة "نيويورك بوست" المحافظة، لأن عائلة مور الأميركية المتحدرة من أصول افريقية، والتي ولدت في الولايات المتحدة لم تكن تعيش في شارع أوركارد.

هوية أميركية

لكن بعد الزيارة، قالت فانيسا ويلوبي (28 عاما)، وهي من سكان هارلم وتعمل في القطاع المالي، إنها "مسرورة" لأن عائلة سوداء أدرجت في "توصيف الطبقات العاملة في نيويورك في أواخر القرن التاسع عشر".

وينظم المعرض أيضا جولات برفقة مرشدين في الحي، إحداها في مساحات الأميركيين السود.

ترى كاثرين لويد نائبة رئيس المتحف ان سرد تاريخ عائلة مور "مهم" لفهم ما دفع العائلات إلى الانتقال "الى داخل الولايات المتحدة" وفهم "الهوية الأميركية".

ريتشل مور "هي الجيل الأول من عائلتها الذي ولد حرا" وليس عبدا مثل أسلافها، وقد وصلت إلى نيويورك عام 1847 من منطقة ريفية مجاورة ثم لحق بها جوزف بعد عشر سنوات من ولاية نيوجيرزي المجاورة، حيث لم يتم إلغاء العبودية، على عكس نيويورك. وخطر ان يتعرض للخطف لكي يباع قد يكون لعب دورا في قراره كما يفترض المتحف.

لكن في تموز/يوليو 1863، اندلعت أعمال الشغب بشأن التجنيد، وهي ثورات ضد التجنيد في الجيش خلال الحرب الأهلية والتي تحولت إلى مذابح عنصرية ضد الأميركيين السود في نيويورك. وأدى العنف إلى مقتل 120 شخصا على الاقل ودفع بحوالى 20% من الأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية إلى مغادرة المدينة.

فقد المتحف أثر ريتشل اعتبارا من عام 1870، وعثر على أثر جوزف في نيوجيرزي التي عاد إليها ليعيش بعد سنوات. وقد جرى التطرق إلى شقته في مقال صحافي آنذاك مع صورة أبراهام لينكولن.