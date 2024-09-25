أوكرانيا تصد هجوما روسيا بالصواريخ وعشرات المسيرات استهدف كييف وأوديسا

قالت كييف إنها تعرضت لهجوم في ساعات المساء من روسيا باستخدام مجموعة من الطائرات بدون طيار وبضعة صواريخ، وأضافت أوكرانيا أنها أسقطت نصف الصواريخ. ويأتي ذلك بينما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عامين في شباط/فبراير 2022.
قالت القوات الجوية الأوكرانية يوم الأربعاء إنها أسقطت 28 طائرة بدون طيار من أصل 32، وأربعة صورايخ من أصل ثمانية خلال هجوم روسي ليلاً. وأضافت أن روسيا أطلقت أربعة صواريخ على منطقة أوديسا الجنوبية.
وقال حاكم المنطقة "أوليه كيبر" إن صاروخًا سقط في منطقة مفتوحة وتسبب في حريق تم إخماده. وأضاف أن الشظايا ألحقت أضرارًا بشاحنتين دون التسبب في أي إصابات حسبما أفاد على تلغرام.
أما حاكم منطقة كييف "رسلان كرافشينكو" قال إن الهجوم الذي نفذ بطائرة بدون طيار على المنطقة لم يلحق أي ضرر بالبنية التحتية الأساسية أو السكنية.
,ألحقت الهجمات على منطقة خاركيف الشمالية الشرقية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء أضرارًا بمستودع طائرات.
وأضاف حاكم المنطقة "أوليه سينييوبوف" أن الهجوم بالقنابل الموجهة على مدينة خاركيف يوم الثلاثاء أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36 آخرين.