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أوكرانيا تصد هجوما روسيا بالصواريخ وعشرات المسيرات استهدف كييف وأوديسا

صورة من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 لطائرة روسية بدون طيار تسقط مادة متفجرة في مكان غير معلن عنه في منطقة دونيتسك
صورة من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 لطائرة روسية بدون طيار تسقط مادة متفجرة في مكان غير معلن عنه في منطقة دونيتسك حقوق النشر  AP/Russian Defense Ministry Press Service
حقوق النشر AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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قالت كييف إنها تعرضت لهجوم في ساعات المساء من روسيا باستخدام مجموعة من الطائرات بدون طيار وبضعة صواريخ، وأضافت أوكرانيا أنها أسقطت نصف الصواريخ. ويأتي ذلك بينما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عامين في شباط/فبراير 2022.

قالت القوات الجوية الأوكرانية يوم الأربعاء إنها أسقطت 28 طائرة بدون طيار من أصل 32، وأربعة صورايخ من أصل ثمانية خلال هجوم روسي ليلاً. وأضافت أن روسيا أطلقت أربعة صواريخ على منطقة أوديسا الجنوبية.

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وقال حاكم المنطقة "أوليه كيبر" إن صاروخًا سقط في منطقة مفتوحة وتسبب في حريق تم إخماده. وأضاف أن الشظايا ألحقت أضرارًا بشاحنتين دون التسبب في أي إصابات حسبما أفاد على تلغرام.

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أما حاكم منطقة كييف "رسلان كرافشينكو" قال إن الهجوم الذي نفذ بطائرة بدون طيار على المنطقة لم يلحق أي ضرر بالبنية التحتية الأساسية أو السكنية.

,ألحقت الهجمات على منطقة خاركيف الشمالية الشرقية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء أضرارًا بمستودع طائرات.

مبنى سكني متضرر في أعقاب هجوم مزعوم بطائرة بدون طيار أوكرانية في رامينسكوي قرب موسكو 10 سبتمبر 2024
مبنى سكني متضرر في أعقاب هجوم مزعوم بطائرة بدون طيار أوكرانية في رامينسكوي قرب موسكو 10 سبتمبر 2024 AP

وأضاف حاكم المنطقة "أوليه سينييوبوف" أن الهجوم بالقنابل الموجهة على مدينة خاركيف يوم الثلاثاء أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36 آخرين.

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