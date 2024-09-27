ضربة مزلزلة: إسرائيل تستهدف نصر الله بالضاحية الجنوبية.. غارة تدمر المقر المركزي وتسوي 6 مبان بالأرض

في اليوم الـ357 للحرب، شهدت الأوضاع تصاعداً في القصف الإسرائيلي على لبنان وغزة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. في ردٍ على التصعيد، استهدف حزب الله مدينة حيفا ومحيطها بعدد من الصواريخ من طراز "فادي 1" بحسب بيانه.
وأكّد حزب الله اغتيال قائد الوحدة الجوية للمسيرات محمد سرور جراء قصف إسرائيلي له في ضاحية بيروت الجنوبية. وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص ونزوح نحو 150 ألف آخرين إلى مناطق وسط وشمالي لبنان وإلى الأراضي السورية، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.
في سوريا، قُتل 6 عناصر من الجيش السوري، إثر قصف إسرائيلي، استهدف موقعا عند الحدود السورية اللبنانية، بريف دمشق، اليوم الجمعة.
في سياق متصل، تواصل واشنطن جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان في ظل الضغوط المتزايدة على تل أبيب لتجنب تصعيد عسكري أكبر أو تنفيذ غزو بري للجنوب اللبناني.
آخر تطورات الحرب على غزة ولبنان خلال يومها الـ357:
البث المباشر انتهى
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى
إسرائيل تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بسبع غارات في أقل من ساعة
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية وتصاعد النيران وأعمدة الدخان مما يقول الجيش الإسرائيلي إنه مخزن أسلحة تابع لحزب الله
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية وتصاعد النيران وأعمدة الدخان مما يقول الجيش الإسرائيلي إنه مخزن أسلحة تابع لحزب الله موجود تحت مبان سكنية
بايدن ينفي علم واشنطن بهجوم الضاحية الجنوبية ومشاركتها فيه
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان الضاحية إخلاء 3 أحياء محددة بذريعة أن بها صواريخ لحزب الله
الرئيس الإيراني يصف الغارة على الضاحية الجنوبية بجريمة حرب
حزب الله يقصف مدينة صفد شمال إسرائيل بصلية صاروخية
أعلن حزب الله في بيان أنه ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مقاتلوه يوم الجمعة 27-09-2024 مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية على حد بيان الإعلام الحربي على تلغرام.
غالانت سنواصل ضرب حزب الله كلما لزم الامر
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش سيواصل ضرب حزب الله في كل مكان وفي أي وقت يلزم حتى نتمكن من ضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى بيوتهم، تصريح غالانت جاء خلال وجود في مقر قيادة سلاح الجو ومركز المراقبة.
We will continue striking Hezbollah - in every place and any time necessary - until we can ensure the safe return of Israel’s northern communities to their homes.
سفارة إيران في بيروت: الضربة على مقر حزب الله سيغير قواعد اللعبة
قالت السفارة الإيرانية في لبنان يوم الأحد إن الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت والتي استهدفت المقر المركزي لحزب الله تمثل تصعيدًا خطيرًا يغير قواعد اللعبة "وسيجلب لمرتكبه العقوبة المناسبة"، وقالت السفارة الإيرانية: "هذه الجريمة المشينة تمثل تصعيدًا خطيرًا يغير قواعد اللعبة".
تقديرات إسرائيلية بوجود حسن نصر الله في المقر المركزي لحزب الله لحظة قصفه
هيئة البث الإسرائيلية: مصادر في إسرائيل تقدر أن نصر الله كان حاضرا في المقر المركزي الذي تعرض للهجوم ولكن لا يوجد حتى الآن ما يشير بشكل قاطع إلى اغتياله
إسرائيل: استهداف نصر الله جاء بعد القضاء على قادة القوات البرية والصاروخية والجوية
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن محاولة اغتيال نصر الله جاءت بعد أن ضربت إسرائيل مؤخراً ذراعين استراتيجيين لحزب الله وهما القوة البرية المتمثلة بقوة الرضوان والمنظومة التي تطلق الصواريخ والمسيرات في الحزب.
إسرائيل تضرب المقر المركزي لحزب الله
عشرة انفجارات عنيفة هزت الضاحية الجنوبية لبيروت هذا المساء حيث أفاد شهود عيان أن 4 مبان سُويت بالأرض جراء القصف الذي أحدث دمارا هائلا في المنطقة السكنية المتاخمة لطريق المطار.
وقد عقد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مؤتمرا صحفيا مقتضبا إثر الغارة، قال فيه إن قوات تل أبيب قصفت ما وصفها بالقيادة المركزية لحزب الله وقد تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أن أمين عام الحزب حسن نصر الله هو المستهدف.
بعدها أفادت الإذاعة العسكرية في تل أبيب أن نصر الله قد أصيب في هذه الغارة غير المسبوقة التي استخدمت فيها طائرات الإف 35 الأمريكية الصنع ومواد متفجرات زنتها 1000 كلغ.
وقد أفادت وكالة رويترز أن القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين لا يزال على قيد الحياة.
مسؤول إسرائيلي: عواقب الهجوم على مقر حزب الله هو حرب إقليمية
هيئة البث الإسرائيلية: مسؤول إسرائيلي بعد الهجوم على المقر المركزي لحزب الله يقول: تجاوزنا مرحلة والاتجاه واضح وعواقب الخطوة قد تؤدي إلى حرب إقليمية
وزير الدفاع الإسرائيلي وقادة في هيئة الأركان وقت الضربة الجوية على مقر حزب الله المركزي
الهجوم على مقر حزب الله في بيروت: وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هليفي وقائد سلاح الجو وقائد شعبة الاستخبارات أمان وغيرهم من الجنرالات يتابعون وقت ضرب القمر المركزي لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
ميقاتي: إسرائيل لا تأبه لكل المساعي الدولية لوقف النار
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن "العدوان الجديد يثبت أن العدو الاسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف اطلاق النار، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ردع هذا العدو، ووقف طغيانه وحرب الإبادة التي يشنها على لبنان".
الدفاع المدني اللبناني: فرقنا تعمل على إخماد النيران في ضاحية بيروت الجنوبية
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، ان "عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، يعملون على اخماد النيران التي اندلعت في ضاحية بيروت الجنوبية واخلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء في الموقع الذي تعرض لغارات إسرائيلية.
وكالة تسنيم الإيرانية: الأمين العام لحزب الله في مكان آمن
وكالة تسنيم الإيرانية: الأمين العام لحزب الله في مكان آمن وما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح
مشاهد من مكان الضربة التي استهدفت المقر المركزي لحزب الله بالضحية الجنوبية لبيروت ودمرت 6 مبان
الصليب الأحمر اللبناني يرسل 10 فرق إلى الضاحية الجنوبية
قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الصليب الأحمر اللبناني أرسل 10 من فرقه إلى الضاحية الجنوبية
انفجارات كبيرة وغير مسبوقة في الضاحية الجنوبية لبيروت والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن استهداف نصر الله
تصاعدت أعمدة دخان كثيفة من الضاحية الجنوبية لبيروت إثر ما وصف بأنه انفجارات غير مسبوقة. وقد أفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بأنه قواته أستهدفت المقر الرئيسي لحزب الله وقال إنه موجود وسط المناطق السكنية وبرر هاغاري الغارة بأن بأنها وسيلة تمكن الإسرائيليين من العيش في أمان
وقد أفادت صجحيفة يدعوت أحرونوت أن الشخصية المستهدفة في هذه الغارة كان أمين عام حزب الله حسن نصر الله
الجيش الإسرائيلي يحشد لواءي احتياط على الحدود مع لبنان
قال الجيش الإسرائيلي إنه حشد لواءين احتياطيين لزيادة "مستوى الاستعداد في الساحة الشمالية" مع استمراره في ضرب جنوب لبنان وشرقه غضافة إلى الضاحية الجنوبية في بيروت في حالات ما يصفه بالعمليات الدقيقة التي تستهدف قادة وكوادر في حزب الله.
وأضوح الجيش في بيان ان الفرقة السادسة والفرقة 228 "تم حشدهما للقتال كجزء من الحملة الشمالية في الأيام الأخيرة".
لازاريني: بقاء الأونروا بالغ الأهمية لضمان مرحلة انتقالية قابلة للحياة في غزة
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (أونروا) إن الوكالة ”بالغة الأهمية لضمان مرحلة انتقالية قابلة للحياة“ بعد انتهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.
وقال لازاريني إن الوكالة تحتاج إلى ”نموذج مستدام للتمويل“، مضيفا أن عمليات الأونروا مؤمَنة حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر فقط، مع وجود عجز قدره 80 مليون دولار لهذا العام، كما دعا إلى رفض ”محاولات تشويه سمعة الأونروا وإنهاء عملياتها“.
وقال لازريني: ”إن هذه الجهود لا تهدد فقط لاجئي فلسطين. إنها تهدد النظام متعدد الأطراف. إنها تهدد الحل السياسي المستقبلي. إن أفعالكم في هذه المرحلة الحرجة سيكون لها تداعيات لأجيال قادمة. إن الأونروا أداة هائلة تحت تصرفكم - وإنني أحثكم على استخدامها بحكمة“.
وفود تغادر قاعة الجمعية العامة مع بدء نتنياهو خطابه
شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة خروج وفود عديدة مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه
ننتياهو: إسرائيل ستهزم حزب الله وسنواصل الحرب على حماس حتى النصر الكامل
- خارطة الشرق الأوسط التي قدمتها العام الماضي: "انظروا إلى الخريطة الثانية التي بها لعنة إيران. لقد ألحقت أسلحة إيران أضرارا بممرات الشحن وألحقت أضرارا بالدول من الداخل ونشرت المعاناة. إذا كنت تعتقد أن هذه مجرد لعنة على إسرائيل، فعليك أن تفكر مرة أخرى. تريد إيران نشر الثورة خارج منطقة الشرق الأوسط. لقد غض العالم لفترة طويلة الطرف عن العدوان الخارجي والداخلي. وأضاف: "هذا الإهمال يجب أن ينتهي الآن".
- إن الحرب يمكن أن تنتهي الآن إذا استسلمت حماس وأفرجت عن الرهائن وألقت سلاحها. وإذا لم يحدث ذلك، ستواصل إسرائيل الحرب حتى ”النصر الكامل“.
- إسرائيل ستهزم حزب الله أيضًا، مشددًا على التهديد العالمي الذي يشكله الحزب.
- 60,000 من سكان شمال إسرائيل الذين أصبحوا لاجئين. ”إلى متى ستتحمل الحكومة الأمريكية هذا الأمر"؟
- نتنياهو: ”لقد جئت إلى هنا لأقول، لقد طفح الكيل“. ”لن نرتاح حتى يعود مواطنونا بأمان إلى ديارنا.“
- "إذا ظلت حماس في السلطة، فسوف تعيد تسليح نفسها وتهاجم إسرائيل مراراً وتكراراً ". هذا أمر مثير للسخرية. الحرب يمكن أن تنتهي الآن. كل ما يجب أن يحدث هو أن تستسلم حماس وتضع أسلحتها. لكن إذا لم يفعل ذلك فسنقاتل حتى نصل إلى النصر الكامل".
نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
- نتنياهو: إن الاتفاق السعودي الإسرائيلي كان قريبًا عندما كان في الأمم المتحدة العام الماضي، ولكن بعد ذلك تدفقت حماس عبر الحدود لتقتل وتغتصب وتشوه وتحرق الناس أحياء ”في مشاهد تذكرنا بالمحرقة النازية“.
- إن إسرائيل أعادت 154 رهينة، من بينهم 117 رهينة على قيد الحياة - معظمهم كجزء من اتفاق هدنة في نوفمبر - ووعد بأنه لن يهدأ له بال حتى يتم إعادة جميع الرهائن إلى الوطن.
- نتنياهو: : "إن بلدي في حالة حرب، ويقاتل من أجل وجودها. وبعد أن سمعت الأكاذيب والافتراءات الموجهة إلى بلدي من جانب العديد من المتحدثين على هذه المنصة، قررت أن آتي إلى هنا وأعرض الحقائق. إن إسرائيل تريد السلام، وتتوق إلى السلام، وقد صنعت السلام وستصنع السلام مرة أخرى. لكننا نتعامل مع أعداء متوحشين وعلينا أن ندافع عن أنفسنا ضد هذا العدو القاتل".
- نتنياهو يحذر من أن إيران ستعرض كل دولة في الشرق الأوسط والعديد من الدول الأخرى للخطر إذا لم يتم كبح جماحها.
”ويقول متحدثًا عن قمعها الداخلي والخارجي: ”لقد استرضى العالم إيران لفترة طويلة جدًا. ”يجب أن ينتهي هذا الاسترضاء ويجب أن ينتهي هذا الاسترضاء الآن.“
- أدعو العالم إلى دعم الشعب الإيراني و”الانضمام إلى إسرائيل“ في وقف برنامج إيران للأسلحة النووية. ويدعو مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ”مفاجئة“ على إيران بسبب برنامجها النووي.
الطيران الحربي الإسرائيلي يكثف غاراته على محيط مدينة صور جنوب لبنان
مصدر أمني إسرائيلي: "الحرب البرية في لبنان ستكون قصيرة قدر الإمكان
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي أمني طلب عدم الكشف عن هويته قوله: "الحرب البرية المحتملة ضد حزب الله في لبنان ستكون قصيرة قدر الإمكان، إذا طلب منا ذلك، ونحن نستعد كل يوم، ولدينا بالتأكيد الإمكانيات اللازمة لذلك"، حسب قوله.
صاروخ باليستي يمني على يافا
أعلن الناطق باسم أنصار الله في اليمن أن الجيش اليمني قد أطلق صاروخا باليستيا من نوع فلسطين 2 على هدف عسكري في يافا كما أضاف العميد يحيى سريع أن بيان القوات المسلحة اليمنية استهدفت عمق "الكيان الصهيوني" في عسقلان بطائرة مسيرة أيضا على حد تعبيره.
غارات إسرائيلية متواصلة على قرى وبلدات في جنوب لبنان منذ صباح اليوم
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية مستهدفة منزلا في منطقة "وطى عبا" بين بلدتي عبا والدوير ودمرته بعد ظهر اليوم، كما قصف الطيران الإسرائيلي سهل حربتا بغارتين معاديتين حسب تعبير الوكالة الرسمية.
كما قام سلاح الجو الإسرائيلي بغارات معادية استهدفت مليخ وجبل الريحان في منطقة جزين بالإضافة إلى اطراف بلدة معروب، كما اغارت على اطراف بلدة الشهابية وبلدة صريفا في قضاء صور.
الجيش الإسرائيلي: قصفنا عدة منصات صواريخ في جنوب لبنان ومستودعات أسلحة لحزب الله
قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلات قصف عدة منصات إطلاق صواريخ في منطقة حداثا في جنوب لبنان، والتي استخدمت في هجوم لحزب الله في وقت سابق اليوم على مدينة طبريا شمال إسرائيل بواسطة طائرات مقاتلة.
وزعم الجيش في بيان قصف العشرات من مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله ومنصات إطلاق الصواريخ المجهزة والمباني التي يستخدمها الحزب في صيدا والنبطية ومناطق أخرى في جنوب لبنان في الساعات القليلة الماضية.
غالانت: سنواصل ضرب حزب الله بقوة حتى عودة الأمن إلى الشمال
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي يضرب حزب الله بقوة، وسيستمر في ذلك حتى عودة الأمن إلى الشمال، وقال غانلات خلال تفقد قوات إسرائيلية في مدينة صفد بالجليل الأعلى والتي تعرضت لجمات صاروخية كثيفة من حزب الله: ”نحن نضرب حزب الله بشدة خلال العام الماضي وخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأضاف غالانت: ”سنواصل هذا الجهد ونزيده - نخطط لإحلال الأمن في المدينة في الشمال وإعادة من تم إجلاؤهم إلى بيوتهم بأمان“.
واشنطن بوست: التعبئة العسكرية الإسرائيلية كنات واضحة لتوغل بري في لبنان الخميس
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن التعبئة العسكرية الإسرائيلية لاحتمال توغل بري في لبنان كانت واضحة في شمال إسرائيل مساء الخميس، بعد يوم من طلب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من الجنود الاستعداد واستدعاء لوائين من قوات الاحتياط.
غارات إسرائيل على لبنان في الساعات الأخيرة تقتل أكثر من 25 شخصا وتصيب العشرات بجروح
وزارة الصحة اللبنانية: منذ منتصف ليلة الجمعة، حصدت الغارات الإسرائيلية أرواح أكثر من 25 لبنانيا إضافة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى
المفوضية السامية للاجئين: أكثر من 30 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 30 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا في الأيام الأخيرة، وبحسب المفوضية السامية فقد فر أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم سوريون في الساعات الـ72 ساعة الماضية إثر تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عشرات الأهداف التابعة لحزب الله
حزب الله: قصفنا مستوطنة "إيلانيا" بصواريخ "فادي 1"
وزارة الصحة اللبنانية: أكثر من 700 قتيل و2600 جريح جراء القصف الإسرائيلي على لبنان.
حزب الله: قصفنا مدينة طبرية بصلية صاروخيّة وكريات آتا بصلية من صواريخ "فادي 1"
سوريا: مقتل 6 عسكريين جراء قصف إسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي: اعتراض 4 مسيّرات مقابل رأس الناقورة.. صافرات الإنذار لم تُفعَّل
الجيش الإسرائيلي: رصد 10 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه حيفا اعترضنا بعضها وسقط آخر في مناطق مفتوحة
مقتل 11 فلسطينياً وإصابة 22 آخرين في غارة إسرائيلية على مدرسة للنازحين في شمال غزة
نتنياهو يتراجع عن موقفه بشأن وقف إطلاق النار في لبنان والجيش الإسرائيلي
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً مساء الخميس، أعلن فيه أن إسرائيل "تشارك الأهداف" مع المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوماً.
جاء هذا البيان بعد تصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة، عقب تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح الخميس، حيث نفى وجود تفاهم خاص مع واشنطن بشأن مبادرة وقف إطلاق النار. أثار هذا النفي استياء البيت الأبيض، الذي أكد أن إسرائيل كانت جزءاً من المفاوضات التي أدت إلى وضع هذه الخطة، حسبما أفاد موقع "إكسيوس".
نتنياهو يتراجع عن موقفه بشأن وقف إطلاق النار في لبنان والجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً من اليمن
أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً مساء الخميس، أعلن فيه أن إسرائيل ”تشارك الأهداف” مع المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 2…
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن صفارات الإنذار دوّت في منطقة تل أبيب الكبرى بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. وذكرت إذاعة الجيش أن أصوات انفجارات عنيفة سُمعت نتيجة شظايا الصواريخ الاعتراضية من منظومة "القبة الحديدية". وأكد الجيش نجاحه في اعتراض الصاروخ باستخدام منظومة "آرو" (سهم - بعيدة المدى)، فيما أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 18 شخصًا بسبب التدافع نحو الملاجئ.
