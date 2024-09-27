ضربة مزلزلة: إسرائيل تستهدف نصر الله بالضاحية الجنوبية.. غارة تدمر المقر المركزي وتسوي 6 مبان بالأرض

اعلان

وأكّد حزب الله اغتيال قائد الوحدة الجوية للمسيرات محمد سرور جراء قصف إسرائيلي له في ضاحية بيروت الجنوبية. وتصاعدت الغارات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص ونزوح نحو 150 ألف آخرين إلى مناطق وسط وشمالي لبنان وإلى الأراضي السورية، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.

في سوريا، قُتل 6 عناصر من الجيش السوري، إثر قصف إسرائيلي، استهدف موقعا عند الحدود السورية اللبنانية، بريف دمشق، اليوم الجمعة.

في سياق متصل، تواصل واشنطن جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان في ظل الضغوط المتزايدة على تل أبيب لتجنب تصعيد عسكري أكبر أو تنفيذ غزو بري للجنوب اللبناني.

آخر تطورات الحرب على غزة ولبنان خلال يومها الـ357: