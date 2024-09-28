دول الاتحاد الأوروبي تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان بعد اغتيال نصر الله

كما أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات لشركات الطيران بتجنب التحليق فوق الأجواء اللبنانية والإسرائيلية لمدة شهر. وأوضحت المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) أن هذه التوصية ستبقى سارية حتى 31 أكتوبر، مشيرةً إلى "تكثيف شامل للضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني" في المنطقة.

اعلان اعلان

وفي خطوة إضافية، أصدرت وزارة النقل اللبنانية تعليمات لمطار بيروت الدولي برفض السماح للطائرات الإيرانية بدخول مجاله الجوي، بعد أن حذرت إسرائيل من أنها ستستخدم "القوة" إذا هبطت أي طائرة في لبنان. وحسب موقع ولاه فقد أعلن جيش الجولة العبرية أنه فرض حصارا عسكريا على لبنان.

تستمر الأوضاع في التدهور، مما يثير قلق العديد من الدول الأوروبية ، التي تراقب الوضع عن كثب وتحث مواطنيها على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.