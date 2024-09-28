سكان تل أبيب يتوجهون إلى الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار

توجه سكان تل أبيب إلى الملاجئ بعد سماع صافرات الإنذار في جميع أنحاء المدينة يوم السبت. وقد دوت هذه الصافرات في وسط إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون الدولي، عقب هبوط طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عاد من زيارة إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن بعد فترة وجيزة من سماع صافرات الإنذار، دون أن تُسجل أي إصابات.
ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الضربة الصاروخية تستهدف رحلة نتنياهو. وقد قرر نتنياهو قطع رحلته إلى الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة المتزايدة في الصراع مع مسلحي حزب الله.
هذا وأطلق الحزب عدة دفعات من الصواريخ شملت عدة مناطق من إسرائيل في وقت يخشى فيه من اتساع رقعة المواجهة لتتحول إلى حرب واسعة النطاق قد تشمل المنطقة برمتها.