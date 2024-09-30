اليوم الـ360 للحرب: إسرائيل تكثف قصفها على غزة ولبنان وتستعد لعملية برية "محدودة" في الشمال

وصباح اليوم، أعلنت حركة حماس أن إسرائيل اغتالت فتح شريف أبو الأمين، قائد الحركة في لبنان وعضو القيادة في الخارج، خلال غارة جوية استهدفت منزله في مخيم البص جنوبي لبنان.

كما ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ثلاثة من أعضائها قُتلوا في غارة إسرائيلية على بيروت، وهي الغارة الأولى التي تستهدف قلب العاصمة اللبنانية منذ بدء الحرب.

في تطور آخر، أطلق حزب الله صاروخاً باليستياً على مدينة حيفا، مما دفع أكثر من مليون إسرائيلي إلى اللجوء إلى الملاجئ. تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان، مع تسجيل نزوح كبير للمدنيين نحو سوريا، حيث عبر أكثر من 77 ألف شخص الحدود منذ 23 أيلول/سبتمبر.

وفي قطاع غزة، أسفرت الغارات الليلية الإسرائيلية عن وقوع قتلى وجرحى في خان يونس ودير البلح، بالإضافة إلى استهداف النازحين في بيت لاهيا.

في هذا السياق، تواصل إسرائيل رفض دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

أحدث التطورات الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة في يومها الـ360: