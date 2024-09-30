اليوم الـ360 للحرب: إسرائيل تكثف قصفها على غزة ولبنان وتستعد لعملية برية "محدودة" في الشمال

مع بداية اليوم الـ360 للحرب على غزة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية قلب بيروت، بعد ارتكابها مجازر جديدة في جنوبي لبنان والبقاع. تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من اجتياح بري إسرائيلي محتمل بعد اغتيال عدد من قادة حزب الله.
وصباح اليوم، أعلنت حركة حماس أن إسرائيل اغتالت فتح شريف أبو الأمين، قائد الحركة في لبنان وعضو القيادة في الخارج، خلال غارة جوية استهدفت منزله في مخيم البص جنوبي لبنان.
كما ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ثلاثة من أعضائها قُتلوا في غارة إسرائيلية على بيروت، وهي الغارة الأولى التي تستهدف قلب العاصمة اللبنانية منذ بدء الحرب.
في تطور آخر، أطلق حزب الله صاروخاً باليستياً على مدينة حيفا، مما دفع أكثر من مليون إسرائيلي إلى اللجوء إلى الملاجئ. تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان، مع تسجيل نزوح كبير للمدنيين نحو سوريا، حيث عبر أكثر من 77 ألف شخص الحدود منذ 23 أيلول/سبتمبر.
وفي قطاع غزة، أسفرت الغارات الليلية الإسرائيلية عن وقوع قتلى وجرحى في خان يونس ودير البلح، بالإضافة إلى استهداف النازحين في بيت لاهيا.
في هذا السياق، تواصل إسرائيل رفض دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدة أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
أحدث التطورات الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة في يومها الـ360:
${title}
نائب رئيس الأركان الإسرائيلي: الأيام المقبلة ستكون أيام اختبار ويستحيل التنبؤ إلى أين ستقودنا
غارة إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان
جيروزاليم بوست: العملية البرية في لبنان قد تبدأ بمجرد موافقة الكابينت عليها
الجيش الإسرائيلي يعلن مناطق "المطلة" و"كفار غلعادي" و"مسغاف عام" شمالي إسرائيل مناطق عسكرية مغلقة
قصف مدفعي متواصل على محيط الوزاني وسهل الخيام وبلدات أخرى جنوبي لبنان
حزب الله: استهدفنا مناطق في شمال مدينة حيفا برشقة من صواريخ فادي 1
مصادر لرويترز: الجيش اللبناني ينسحب من عدّة مواقع على الحدود الجنوبية
موقع أكسيوس: مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني يبحث العملية البرية في لبنان
يسرائيل هيوم عن نائب رئيس الأركان الإسرائيلي: اغتيال نصر الله ليس نهاية الحرب والأيام المقبلة ستكون اختبارا
الخارجية الأمريكية: لا نزال ندعم وقف إطلاق النار في لبنان لكن في الوقت نفسه يمكن للضغط العسكري في بعض الأحيان تمكين الدبلوماسية
متحدث باسم الأمم المتحدة: غوتيريش يعبر عن قلقه البالغ إزاء التبعات الإنسانية للأحداث في لبنان ويدعو إلى خفض التصعيد
صافرات الإنذار تدوي في كريات آتا شمال شرق حيفا
وزير الخارجية اللبناني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى توفير الإغاثة الإنسانية بشكل فوري لمعالجة الدمار غير المسبوق في لبنان
أي بي سي عن مسؤول أمريكي رفيع: نتوقع أن تبدأ العملية البرية الإسرائيلية على الفور في لبنان
NEW: The U.S. expects Israel to begin a limited ground operation into Lebanon that could start "immediately."— ABC News (@ABC) September 30, 2024
Israel's objective would be to clear out Hezbollah infrastructure near Israeli border communities, according to a senior U.S. official.https://t.co/YSec198GDf
سي إن إن: قوات كوماندوز إسرائيلية تسللت إلى لبنان كجزء من الاستعدادات لهجوم بري محتمل
مسؤول أميركي لـ CBS: التوغل الإسرائيلي في لبنان قد يحدث بداية من اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مخزن صواريخ على بعد 1.5 كلم من مطار بيروت
هيئة البث الإسرائيلية: تم تقديم موعد الاجتماع الوزاري الأمني يليه اجتماع بين نتنياهو وبعض الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية
المتحدث العسكري باسم أنصار الله: سنصعد العمليات العسكرية في الفترة المقبلة ردا على عمليات إسرائيل
البنتاغون ردا على سؤال إن كان التوغل الإسرائيلي في لبنان وشيكا: اسألوا إسرائيل
"آير فرانس" و"ترانسافيا" تعلقان رحلاتهما إلى بيروت وتل أبيب حتى 8 أكتوبر
حزب الله يعلن تنفيذ هجوم على إسرائيل باستخدام "الصاروخ نور" البالستي لأول مرة
وزير الدفاع الإسرائيلي: المرحلة المقبلة في الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبا وستكون عاملا مهما لعودة سكان الشمال إلى منازلهم
بايدن: يجب التوصل لوقف النار الآن
البنتاغون: اتخذنا خطوات لتعزيز دفاعات قواتتنا في الشرق الأوسط لردع أي عدوان والحد من خطر اندلاع حرب إقليمية
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا على المستوى السياسي للتصديق على عملية برية في لبنان
الجيش الإسرائيلي: سقوط قذيفة صاروخية في مدينة حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار وفق السياسة المتبعة
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: إسرائيل قلصت خططها لغزو بري واسع لتركز على عملية تشمل تدمير منصات إطلاق الصواريخ
وزير الخارجية الفرنسي: أحث إسرائيل على الامتناع عن أي عملية برية وندعو حزب الله إلى عدم التصعيد
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: شبكة أنفاق حزب الله لا تزال سليمة إلى حد كبير
غالانت خلال لقاء رؤساء السلطات المحلية في الشمال: المرحلة المقبلة في الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبا
الكنيست الإسرائيلي يقر تعيين السياسي جدعون ساعر في المجلس الوزاري المصغر
جيروزاليم بوست: الغزو البري الإسرائيلي للبنان قد يكون في غضون أيام
واشنطن بوست: العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل بلبنان ستكون أصغر من 2006
أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل بلبنان ستكون أصغر من 2006 .
ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن العملية المحتملة تركز على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود".
نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها لا تنوي متابعة هذه التوغلات بعملية أكبر
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 35 قذيفة صاروخية من لبنان اعترضنا بعضها بينما سقطت أخرى في الشمال
وزير الخارجية الفرنسي يعلن عن تخصيص خلية طوارئ لإجلاء الفرنسيين من لبنان
نتنياهو: نحن في أيام مصيرية وأمام إنجازات تاريخية
هيئة البث الإسرائيلية: الشاباك أحبط محاولات اغتيال في إسرائيل كانت في مراحل متقدمة من التجهيز والتنفيذ
سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: غارات إسرائيل في الأراضي اللبنانية ليست توغلا بريا حتى وسط الاستعداد لعملية برية
منظمة الصحة العالمية : تقديراتتا تشير إلى 118466 حالة نزوح جديدة في أقل من أسبوع في لبنان
بري: حزب الله ليس بعيداً عن موقفنا بشأن سبل وقف إطلاق النار في لبنان
أشار رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى أن "المبادرة التي طرحتها سابقاً بشأن وقف إطلاق النار كنت توافقت عليها مع نصر الله والتوافق مازال ساري المفعول".
وأضاف: "التواصل مع حزب الله قائم والحزب ليس بعيداً عن موقفنا بشأن سبل وقف إطلاق النار في لبنان".
وأكد أن لبنان مازال ملتزماً بما تم الاتفاق عليه مع الوسيط الأميركي هوكستين من مسار ينتهي بوقف إطلاق النار مع إسرائيل وتنفيذ القرار الدولي 1701.
ألمانيا تعلن إجلاء بعثتها الدبلوماسية من لبنان وبعض رعاياها "ممن لديهم ظروف صحية خاصة"
أعلنت ألمانيا إجلاء بعثتها الدبلوماسية من لبنان وبعض رعاياها "ممن لديهم ظروف صحية خاصة".
كما رفعت مستوى التحذير من السفر إلى بيروت ورام الله وتل أبيب.
حزب الله يعلن قصف مستوطنة "جيشر هزيف" الإسرائيلية بصلية من الصواريخ
جهاز الأمن العام الإسرائيلي يحذر من أن إيران تحاول بشكل متزايد تنفيذ عمليات اغتيال في إسرائيل
بلينكن: العالم أكثر أمانًا من دون حسن نصر الله
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على استمرار جهود بلاده في تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار، وتخفيف المعاناة في غزة، واستعادة الرهائن. وأشار إلى العمل نحو حل دبلوماسي يوفر الأمن لكل من إسرائيل ولبنان، ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم، مؤكدًا أن لبنان والمنطقة والعالم سيكونون أكثر أمانًا بغياب حسن نصر الله.
الجيش الإسرائيلي: "اغتلنا عيد حسن نشار قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى في حزب الله بغارة على بيروت أمس"
جوزيب بوريل: الوضع الإنساني في لبنان يتدهور بسرعة مع نزوح نحو مليون شخص في غضون أيام قليلة
The humanitarian situation in Lebanon is quickly deteriorating, w/some 1M displaced persons in just a few days— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2024
I commend 🇫🇷efforts in coordination with the EU to support the Lebanese
Increased humanitarian assistance is urgent while diplomatic efforts continue to stop the war https://t.co/eqvJp6M9SG
السفارة الأميركية: نعمل لتلبية طلبات رعايانا لمغادرة لبنان
الجيش اللبناني: مقتل عسكري في استهداف مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي دراجة نارية عند حاجز العمرة في الوزاني
إن بي سي نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل بدأت عمليات صغيرة لقواتها الخاصة في جنوب لبنان استعدادا لهجوم بري محتمل
إعلام عبري: سقوط صاروخ ثقيل على محيط بحيرة طبريا
كتائب القسام: دمرنا ناقلتي جند واستهدفنا دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين بالعبوات وقذائف الياسين 105 شرق خان يونس
وزارة الصحة اللبنانية: 45 قتيلا و70 جريحا نتيجة القصف الإسرائيلي أمس على بلدة عين الدلب جنوبي لبنان
الصحة اللبنانية: 12 قتيلاً و 20 جريحا إثر الغارات الإسرائيلية على الهرمل شرقي البلاد الليلة الماضية
الإمارات تقدم مساعدات عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى لبنان
تعهد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية إلى الشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الإمارات لدعم لبنان ومساعدته في مواجهة التحديات الراهنة، وتجسد التزامها الثابت بمساندة الشعب اللبناني .
الكرملين يدين اغتيال حسن نصر الله ويعتبره زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط
ندد الكرملين الروسي، الاثنين، باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية يوم الجمعة. وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مقتل نصر الله يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي على المناطق السكنية في لبنان أدى إلى خسائر بشرية فادحة وقد يتسبب في كارثة إنسانية مشابهة لتلك التي حدثت في غزة.
في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن إسرائيل ارتكبت "جريمة قتل سياسية" بحق نصر الله، محذرة من عواقب وخيمة على لبنان والشرق الأوسط، ودعت إلى وقف الأعمال العسكرية فورًا.
ميقاتي: نحن مستعدون لتنفيذ قرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني
وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتيال نصر الله مرحلة مهمة لكنها ليست النهاية
The State of Israel has eliminated Hassan Nasrallah - the leader of Hezbollah.— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 28, 2024
He was the murderer of thousands of Israelis and foreign citizens.
He was an immediate threat to the lives of thousands of Israelis and other citizens.
To our enemies I say: we are strong and… pic.twitter.com/s3OfVk4tCX
هيئة البث الإسرائيلية: حريق قرب كيبوتس ماروم نتيجة سقوط مسيرة وحريق آخر بالجليل الأعلى بسبب سقوط صاروخ
ميقاتي: نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا للبحث في تطبيق القرار الأممي رقم 1701
أكد رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التزام الحكومة بوقف إطلاق النار فورًا، بغرض البحث في كيفية تنفيذ القرار الأممي رقم 1701.
وأضاف ميقاتي أنهم "مستعدون لتنفيذ هذا القرار وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني".
وأشار ميقاتي إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق بين جميع الأحزاب اللبنانية خلال لقائه مع الرئيس نبيه بري، الذي أكد أنه بمجرد وقف إطلاق النار، سيدعو إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية.
اعلام عبري: قبل قليل قصفت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله منطقة ماروم الجولان
نائب أمين عام حزب الله نعيم القاسم: لم تتمكن إسرائيل من المساس بقدرتنا و سيجن لعدم تمكنه من تقويضنا
حزب الله: قصفنا قاعدة الناعورة برشقة من صواريخ فادي 2 دعما للشعب الفلسطيني ودفاعا عن لبنان
نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم: سنختار أميناً عاماً جديداً في أقرب فرصة وفق الالية والخيارات سهلة وواضحة ولاننا على قلب رجل واحد
المكتب الإعلامي بغزة: قتل 174 صحفياً منذ بدء الحرب الإسرائيلية
قائد الجيش الإيراني ردا على سؤال عن رد طهران على اغتيال نصر الله: انتظروا
الخارجية الفرنسية: مع تصاعد النزاع بين إسرائيل وحزب الله نقف إلى جانب لبنان وملتزمون بحماية المدنيين ومواطنينا
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نحو 100 ألف فروا من لبنان باتجاه سورية
🚨الوضع صعب للغاية بالنسبة للمدنيين الذين دمرتهم الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان.— مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) September 30, 2024
نحو 100,000 شخص عبروا الحدود إلى سوريا حتى الآن.
ممثلو المفوضية @IFreijsen و@llosa_gonzalo يتحدثان عن تصاعد الأزمة في المنطقة وكيفية استجابة المفوضية لها.https://t.co/dtF3elmDRv pic.twitter.com/QAneOLUCpU
الاتحاد الأوروبي: بوريل سيعقد اليوم اجتماعا استثنائيا لوزراء خارجية الاتحاد لمناقشة التصعيد الراهن في لبنان
وزارة الصحة اللبنانية: مقتل أربعة وإصابة أربعة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جراء غارة شنتها القوات الإسرائيلية على منطقة الكولا في العاصمة بيروت. وأكدت الوزارة أن الهجوم يمثل تصعيداً في المنطقة.
الخارجية الإيرانية: سنرد بحزم على أي اعتداء يهدد أمننا ومصالحنا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستتخذ إجراءات حاسمة رداً على أي اعتداء على أمنها القومي ومصالحها. وجاء ذلك بعد اغتيال نصر الله ونيلفروشان، حيث اعتبرت الوزارة أن هذه العمليات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين، وتعد انتهاكاً للقوانين الدولية.. كما أكدت الخارجية على أهمية دعم حقوق الشعب الفلسطيني كوسيلة لتعزيز أمن المنطقة، مشيرة إلى أن التجارب السابقة، مثل تلك التي شهدتها لبنان، توضح أن التهديدات الإسرائيلية تمتد إلى ما هو أبعد من الأراضي الفلسطينية.
حذر وزیر الخارجیة عباس عراقجي، فی لقاءات منفصلة مع الأمین العام للأمم المتحدة، ورئیس الجمعیة العامة للمنظمة، من العواقب الخطیرة للغایة للأعمال العدوانیة والإرهابیة الجدیدة التی یقوم بها الکیان الصهیونی ضد #لبنان، والتی أدت إلى استشهاد السید #حسن_نصرالله..https://t.co/LmkcRnu42q pic.twitter.com/0kuVJ10SDm— 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) September 30, 2024
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بايدن بفرض عقوبات على منظمة أمانا الإسرائيلية المسؤولة عن المستوطنات غير القانونية
وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يدعو ثلاثة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إدارة بايدن إلى فرض عقوبات على منظمة أمانا الإسرائيلية، المسؤولة عن إنشاء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى أن فرض عقوبات على أمانا قد يترتب عليه تداعيات كبيرة على حركة المستوطنين.
الجيش الإسرائيلي يعترض مسيّرة في المياه الإقليمية
#عاجل قبل قليل تم اعتراض مسيرة اخترقت منطقة المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل في شمال البلاد.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 30, 2024
لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة
الدفاع المدني في شرق لبنان: مقتل 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على مركز إسعاف في بلدة سحمر بالبقاع الغربي
الوكالة اللبنانية: قتلى في غارات على بلدتي حاروف وبنعفول
الدفاع المدني بغزة: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي للمواصي برفح
حماس تنعى أحد قيادييها في لبنان
نعت حركة حماس فتح شريف أبو الأمين، قائد الحركة في لبنان وعضو قيادتها في الخارج. وأشارت حماس أن إلى أبو الأمين قُتل فجر اليوم خلال غارة جوية استهدفت منزله وعائلته في جنوبي لبنان
موقع والا: الجيش الإسرائيلي يستكمل استعداداته لغزو لبنان
أشار موقع والا الإسرائيلي أن الجيش يواصل استكمال العمليات المهمة في إطار استعداداته للغزو البري للبنان. ونقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الهدف من الغزو هو إبراز قوة الجيش الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط.
إسرائيل تحشد دباباتها على الحدود الشمالية مع لبنان بعد مقتل نصر الله وتلوح بتوغل بري
نشرت القوات الإسرائيلية تعزيزات قرب الحدود مع لبنان، تزامناً مع ارتفاع مستويات التوتر بعد تأكيد حزب الله مقتل حسن نصر الله، زعيم الحزب، في غارة جوية إسرائيلية ا…
كاتس: نرفض مقترح التسوية مع حزب الله ووقف إطلاق النار
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية بأنه يرفض مقترح التسوية مع حزب الله، مؤكدًا أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار. وأوضح أن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق هي نقل حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه. وأضاف كاتس أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بالكامل بشأن لبنان هو السبيل الوحيد لتحقيق وقف إطلاق النار.