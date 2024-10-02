Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

الموت يلاحق الغزيين.. الضفة تشييع فلسطينيا من غزة قتل في الغارة الإيرانية على إسرائيل

مشيعون يحملون جثمان سامح العسلي عامل فلسطيني من غزة قُتل بصاروخ خلال الغارة الإيرانية الثلاثاء على إسرائيل خلال جنازته في الضفة الغربية بمدينة أريحا
مشيعون يحملون جثمان سامح العسلي عامل فلسطيني من غزة قُتل بصاروخ خلال الغارة الإيرانية الثلاثاء على إسرائيل خلال جنازته في الضفة الغربية بمدينة أريحا حقوق النشر  Nasser Nasser/AP
حقوق النشر Nasser Nasser/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

يبدو أن الموت يلاحق الفلسطينيين من قطاع غزة أينما ذهبوا. فبالأمس الثلاثاء، عندما أطلقت إيران مئات الصواريخ البالستية على إسرائيل، أصابت إحدى الشظايا مواطنا فلسطينيا في مدينة أريحا ما أدى إلى مقتله، وشيعه الفلسطينيون اليوم، وقال والده إنه لم يستطع التعرف عليه.

قتلت الغارة الإيرانية على إسرائيل المواطن الفلسطيني سامح العسلي (38)، فرغم نجاته من الصواريخ التي استهدفت غزة، فإن شظايا صواريخ أخرى تبعته إلى الضفة الغربية.

وشارك المئات من المشيعين الفلسطينيين الأربعاء، في تشييع جثمانه، بعد أن ارتقى الشاب الغزيّ إثر إصابته بشظية صاروخ سقط قرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وقد لف جثمان سامح العسلي بالعلم الفلسطيني، ثم حمله أفراد من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

قُتل العسلي في قرية النويعمة قرب أريحا شرق الضفة الغربية، خلال الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على إسرائيل مساء الثلاثاء، حسب الدفاع المدني الفلسطيني.

ضباط من القوى الوطنية الفلسطينية يحملون جثمان سامح العسلي خلال جنازته في مدينة أريحا بالضفة الغربية
ضباط من القوى الوطنية الفلسطينية يحملون جثمان سامح العسلي خلال جنازته في مدينة أريحا بالضفة الغربية Nasser Nasser/AP

وقال والده خضر عسلي معبراً عن صدمته: "لقد عثرنا عليه ولم أتعرف عليه عندما رأيت وجهه، لكنني تعرفت عليه عندما رأيت بطاقة هويته". وأضاف "كان الوضع صعبا".

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية ما يبدو أن العسلي سُوي بالأرض بشظية صاروخ طولها أمتار. وقالت الشرطة الفلسطينية إن سامح العسلي ينحدر من غزة وتقطعت به السبل في القطاع منذ اندلاع الحرب.

مشيعون يصلون على جثمان سامح العسلي في أريحا
مشيعون يصلون على جثمان سامح العسلي في أريحا Nasser Nasser/AP

ولم تقع إصابات فورية في إسرائيل خلال الهجوم الصاروخي الباليستي الذي وقع يوم الثلاثاء، لكن أصيب شخصان بجروح طفيفة.

Related

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض العديد من الصواريخ الإيرانية القادمة، رغم أن بعضها سقط في وسط إسرائيل وجنوبها.

المصادر الإضافية • أ ب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

ارتفاع أسعار النفط على وقع الضربات الإيرانية لإسرائيل.. وخشية من تعطيل إمدادات الذهب الأسود

اليوم الـ362 للحرب: قصف بلا هوادة على الضاحية وإسرائيل تتوعد إيران برد مؤلم والغرب يتدافع لحمايتها

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية