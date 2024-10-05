من "الأم الحنون الحامية إلى دور المتفرج".. كيف فقدت فرنسا نفوذها في لبنان؟

بعد يومين فقط من اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، توجه وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو إلى بيروت. وشدّد على أن ”فرنسا تقف إلى جانب لبنان في أصعب لحظاته“، وحث حزب الله وإسرائيل على الالتزام بخطة وقف إطلاق النار التي وضعتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لمدة 21 يومًا.

اعلان اعلان

وقبل عشرة أيام، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد خاطب اللبنانيين مباشرةً عبر مقطع فيديو مصوّر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ماكرون، محاطًا بالعلمين الفرنسي واللبناني: ” لبنان يضربه الحزن والخوف“. ودون أن يذكر حزب الله، أشار إلى أنه يعمل على إيجاد حل دبلوماسي في ضوء قيم فرنسا و”المشاعر الأخوية“ تجاه لبنان.

وفي حين أن فرنسا زودت لبنان بمساعدات إنسانية، بما في ذلك 12 طناً من الأدوية والمعدات الطبية و10 ملايين يورو، يبدو أن جهودها الدبلوماسية لم يكن لها تأثير يذكر في لبنان. فما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك؟

”الفشل الذريع“ في سوريا

جاءت نقطة التحول الحقيقية في عامي 2015-2016 مع الحرب في سوريا، كما يقول فابريس بالانش المتخصص في شؤون الشرق الأوسط. والذي يصف سياسة فرنسا آنذاك بـ”الفشل الذريع".

ويُضيف: "لقد اعتقدنا أن بشار الأسد سيسقط، ودعمنا (المتمردين) وسقطت البلاد في حرب أهلية"، مما أدى إلى توجه أكثر من مليون لاجئ سوري إلى أوروبا. وانتهى المطاف بغالبيتهم في ألمانيا.

ويقول بالانش: ”دفعت ألمانيا ثمن هذا الفشل الفرنسي الذريع، ومنذ ذلك الحين بدأ الألمان في الاستحواذ على السلطة الحقيقية داخل أوروبا".

ويلفت إلى إن ألمانيا وضعت حدًا لسياسة فرنسا في استخدام الأموال الأوروبية لصالح سياستها الخارجية، لا سيما في لبنان.

الولايات المتحدة بديلاً

تجلّى تضاؤل نفوذ فرنسا بلبنان في آب/ أغسطس 2020، عندما زار ماكرون لبنان للضغط من أجل جهود إعادة الإعمار في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

وقد ساعدت دعوته للتضامن في جمع 250 مليون يورو من المساعدات التي كانت هناك حاجة ماسة إليها في جميع أنحاء العالم. لكن رسالة ماكرون الأخرى، وهي أنه ”يشعر بالخجل من السياسيين اللبنانيين“ وأن على النخبة الحاكمة إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية، لم تلقَ قبولاً لديهم.

يعلق بالانش قائلاً: ”عندما أعطى أوامره للقادة اللبنانيين، كان يتحدث إليهم باستخفاف". وفي الوقت نفسه، أزعج إصرار الرئيس على ضرورة أن يتحدث القادة اللبنانيون مع حزب الله الأمريكيين.

يتذكر بالانش ما قاله المبعوث ديفيد شينكر، الذي كان آنذاك مسؤولاً عن شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، في زيارة لبيروت: ”لا تنسوا! إن الأميركيين والسعوديين هم من يوقعون الشيكات".

الرئيس اللبناني ميشال عون يلتقي مع ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، في بيروت، لبنان، الثلاثاء، سبتمبر 2019. Dalati Nohra/AP

دبلوماسية "مشوشة"

يقول بالانش إن الحكومات بحاجة إلى الدفاع عن خط واضح: "لا يمكننا أن نقول للإسرائيليين 'لديكم الحق في الدفاع عن أنفسكم، سنقوم بإنشاء تحالف دولي ضد حماس على غرار التحالف ضد داعش'. ثم نقول للدول العربية: ”إن ما تفعله إسرائيل في غزة فضيحة".

إذا كان لفرنسا وزن أكبر في لبنان خلال فترة رئاسة شيراك، فيعود ذلك جزئيًا إلى امتلاكه سياسة واضحة مؤيدة للعرب، كما يقول بالانش.

وقد رسم كتاب صدر مؤخرًا لدبلوماسي فرنسي كبير سابق صورة قاتمة لحالة الدبلوماسية الفرنسية في أوكرانيا والشرق الأوسط والقارة الأفريقية، واصفًا إياها بأنها ”مشوشة".

ودعا المؤلف، وهو السفير جان دي جلينيستي الذي شغل منصب سفير فرنسا لثلاث مرات، إلى إحياء فرنسا لقيمها التقليدية مثل احترام السيادة والاختلافات والتطلعات الوطنية.

اللغة الفرنسية في تراجع

لاحظ بالانش، الذي عمل في المعهد الفرنسي في بيروت من عام 2003 إلى عام 2007، انخفاضًا كبيرًا في استخدام اللغة الفرنسية في لبنان، مضيفاً: "الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا لم يعد يتحدثون الفرنسية.“

ويعود ذلك بشكل جزئي إلى قلة الاستثمار في المؤسسات الثقافية الفرنسية في لبنان، فعدد الموظفين العاملين في برامج التعاون الثقافي الفرنسي أصبح قليلاً. وإن أولئك الذين يتم إرسالهم هم على الأرجح متدربون أكثر من كونهم أساتذة.

ويأسف بالانش قائلاً: ”إن اللغة الإنجليزية أرخص. كل ذلك لعب دوراً في انهيار الوجود الفرنسي في لبنان".