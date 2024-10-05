حرب مستمرة: 365 يوماً من القصف على غزة ومواجهات مستعرة في الشمال وإسرائيل تتهيأ للرد على إيران

تناول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء السبت، مجموعة من التطورات العسكرية الهامة المتعلقة بالوضع على الجبهة اللبنانية والضربة الإيرانية التي استهدفت إسرائيل قبل أيام.

في مؤتمر صحفي، زعم هاغاري عن تدمير نفق بطول 250 مترا تابع لحزب الله، والذي كان يضم غرف قيادة مخصصة للهجوم على الجليل.

وأكد المتحدث أن الحرب تتطلب تكاليف باهظة، حيث فقد الجيش الإسرائيلي 11 من جنوده خلال مواجهات مباشرة مع حزب الله، بالإضافة إلى هجمات بالطائرات المسيرة.

وفي سياق الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، طمأن هاغاري بأن قوات الجيش منتشرة ومستعدة لأي تطورات. وكشف أن الهجوم الإيراني الأخير استهدف قاعدتين جويتين، هما قاعدة نيفاتيم وقاعدة تل نوف، مشيرا إلى أنه لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو.

وجاءت تصريحات هاغاري بعد نشر وكالة "أسوشيتد برس" صورا بالأقمار الاصطناعية تظهر أضرارا لحقت بأسقف صف من المباني قرب المدرج الرئيسي في قاعدة نيفاتيم، حيث ذكرت صحيفة "معاريف" أن الأضرار التي لحقت بهذه القاعدة العسكرية ستؤثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي.

من جانبها، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن 24 صاروخا إيرانيا بعيدة المدى تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مستهدفة ثلاثة مواقع عسكرية واستخباراتية على الأقل.

وأفادت مصادر للصحيفة بأن 20 صاروخا إيرانيا بعيد المدى أصاب قاعدة نيفاتيم في صحراء النقب، بينما استهدفت ثلاثة صواريخ قاعدة تل نوف في وسط إسرائيل، وسقط صاروخان في منطقتين قرب تل أبيب، مما أسفر عن تشكيل فوهتين في الأرض.

هذا وخلال المؤتمر، زعم هاغاري أيضا أنه منذ بدء العملية البرية في لبنان، تم قتل نحو 440 من عناصر حزب الله، بينهم 30 قائدا ميدانيا من مختلف الرتب.

وأوضح أن "الجيش يستعد لاحتمالية تنفيذ الإرهابيين لهجمات على الجبهة الداخلية في الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى"، معربا عن جاهزية قواته على مستوى عال جدا من الاستعداد.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 14 العبرية بتلقي 60 تحذيرا من وقوع هجمات كبيرة في جميع أنحاء إسرائيل بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر.



