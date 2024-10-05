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حرب مستمرة: 365 يوماً من القصف على غزة ومواجهات مستعرة في الشمال وإسرائيل تتهيأ للرد على إيران

نزوح مئات اللبنانيين عبر معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا سيرا على الأقدام بعد أن دمرت غارة إسرائيلية الطريق الدولي
نزوح مئات اللبنانيين عبر معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا سيرا على الأقدام بعد أن دمرت غارة إسرائيلية الطريق الدولي حقوق النشر  أ ب
حقوق النشر أ ب
بقلم: يورونيوز
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مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب على قطاع غزة، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات ليلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة الخيام وبلدة كفركلا. ونعت المديرية العامة للدفاع المدني اللبنانية سبعة مسعفين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي في بلدة مرجعيون.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية في جنوب لبنان. كما أشار الجيش إلى وقوع هجوم بطائرة مسيرة من العراق أسفر عن مقتل اثنين من جنوده وإصابة 24 آخرين في قاعدة عسكرية بمنطقة الجولان.

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في غزة، استمر القصف الإسرائيلي على دير البلح والنصيرات، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة. وفي هذا السياق، أعلنت حركة حماس عن اغتيال، سعيد عطالله، أحد قادتها العسكريين وثلاثة من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية على مخيم البداوي في شمال لبنان.

في الأثناء، تتواصل عمليات النزوح من لبنان إلى سورية عبر معبر المصنع الحدودي، حيث يسعى النازحون للفرار بأسرع ما يمكن، حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم.

آخر تطورات الأخبار في لبنان وغزة في يومها الـ365:

قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري: جاهزون لجميع الاحتمالات ونقف بقوة في وجه كل من يريد أن يمس بأمننا ويلعب بالنار

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الصحة اللبنانية: مقتل 25 شخصا وإصابة 127 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

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هآرتس عن نتنياهو بعد دعوة ماكرون إلى وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل: عار عليك وإسرائيل ستنتصر بدعمك أو بدونه

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نتنياهو: إسرائيل تعرضت لأكبر هجوم في تاريخها

في كلمة مسجلة، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن كل الهجمات من غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق تقف خلفها إيران، مؤكدًا أن إسرائيل ستضع حدًا لهذه التهديدات.

 وأضاف أن "إسرائيل تعرضت لأكبر هجوم في تاريخها"، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة أن تقبل ذلك، وبالتالي سترد بشكل حاسم.

ولفت إلى أنه "وعد بتغيير موازين القوى على الجبهة الشمالية، وهو ما يتم فعله الآن".

 كما أكد على حق بلاده في الدفاع عن نفسها بعد أن تعرضت للهجوم من إيران، مشددًا على أنه "تم منع مذبحة أكبر من السابع من أكتوبر من خلال سلسلة من العمليات العسكرية والضربات التي نفذتها إسرائيل".


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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع الوزير بلينكن جهود الوساطة لإنهاء حرب غزة وسبل خفض التصعيد في لبنان

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العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي كل ما نشر فيما يتعلق بمصير مسؤولي الحزب عقب الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية

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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: دمرنا نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل

تناول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء السبت، مجموعة من التطورات العسكرية الهامة المتعلقة بالوضع على الجبهة اللبنانية والضربة الإيرانية التي استهدفت إسرائيل قبل أيام. 

في مؤتمر صحفي، زعم هاغاري عن تدمير نفق بطول 250 مترا تابع لحزب الله، والذي كان يضم غرف قيادة مخصصة للهجوم على الجليل.

 وأكد المتحدث أن الحرب تتطلب تكاليف باهظة، حيث فقد الجيش الإسرائيلي 11 من جنوده خلال مواجهات مباشرة مع حزب الله، بالإضافة إلى هجمات بالطائرات المسيرة.

وفي سياق الذكرى السنوية الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، طمأن هاغاري بأن قوات الجيش منتشرة ومستعدة لأي تطورات. وكشف أن الهجوم الإيراني الأخير استهدف قاعدتين جويتين، هما قاعدة نيفاتيم وقاعدة تل نوف، مشيرا إلى أنه لم تتضرر أي من مقاتلات سلاح الجو.

وجاءت تصريحات هاغاري بعد نشر وكالة "أسوشيتد برس" صورا بالأقمار الاصطناعية تظهر أضرارا لحقت بأسقف صف من المباني قرب المدرج الرئيسي في قاعدة نيفاتيم، حيث ذكرت صحيفة "معاريف" أن الأضرار التي لحقت بهذه القاعدة العسكرية ستؤثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي.

من جانبها، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن 24 صاروخا إيرانيا بعيدة المدى تمكنت من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مستهدفة ثلاثة مواقع عسكرية واستخباراتية على الأقل. 

وأفادت مصادر للصحيفة بأن 20 صاروخا إيرانيا بعيد المدى أصاب قاعدة نيفاتيم في صحراء النقب، بينما استهدفت ثلاثة صواريخ قاعدة تل نوف في وسط إسرائيل، وسقط صاروخان في منطقتين قرب تل أبيب، مما أسفر عن تشكيل فوهتين في الأرض.

هذا وخلال المؤتمر، زعم هاغاري أيضا أنه منذ بدء العملية البرية في لبنان، تم قتل نحو 440 من عناصر حزب الله، بينهم 30 قائدا ميدانيا من مختلف الرتب. 

وأوضح أن "الجيش يستعد لاحتمالية تنفيذ الإرهابيين لهجمات على الجبهة الداخلية في الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى"، معربا عن جاهزية قواته على مستوى عال جدا من الاستعداد.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 14 العبرية بتلقي 60 تحذيرا من وقوع هجمات كبيرة في جميع أنحاء إسرائيل بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. 


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الجيش اللبناني يحذر من محاولات إسرائيلية لاستدراج لبنانيين إلى مواقع مخصصة للتجسس وجمع المعلومات أو تجنيد العملاء

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الجيش الإسرائيلي: نعلن تخفيف القيود على التجمعات في عدد من المناطق بالبلاد

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أولمرت: حزب الله باقٍ ونصف سكان إسرائيل في الملاجئ

قال رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت للقناة "الـ12" إنّ نصف إسرائيل جالسة في الملاجئ، وسكان الشمال لم يعودوا ولن يعودوا.

وأضاف: "حزب الله باقٍ، واليوم أُطلقت مئات الصواريخ"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تدفع أثمان في هذه الحرب، جزء منها تمتنع أن تتحدث عنها".

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بايدن: لم أتحدث بعد مع نتنياهو بشأن الهجوم الإيراني

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حزب الله: "قصفنا بالصواريخ تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كتسرين"

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الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة في معركة بجنوب لبنان جراء انقلاب مركبة عسكرية

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مصدر اسرائيلي: تل أبيب أبلغت الهند أن الرد في إيران قريب جدا

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مشهد يوثق سقوط صاروخ من لبنان بشكل مباشر على مدينة كرمئيل بالجليل الأعلى

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وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية الدامية على لبنان إلى 2036 قتيلا و9653 مصابا منذ 8 أكتوبر ولغاية أمس

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إذاعة الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الوسطى الأمريكية يصل إلى إسرائيل وسط استعدادات للهجوم على إيران

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إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيجري مساء اليوم مشاورات أمنية إضافية بشأن الرد على إيران

بنیامین نتانیاهو

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السفير الايراني في لبنان: إسرائيل فجرت أجهزة "البيجر" بمساعد دول أوروبية

أشار السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، اليوم السبت، إلى أن إسرائيل أدخلت أجهزة "البيجر"، التي انفجرت في لبنان منذ أكثر من أسبوعين، بعملية تجسس بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية.

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قتيلان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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حزب الله: استهدفنا شركة أتا للصناعات العسكرية قرب سخنين برشقة صاروخية

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معاريف عن الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات لردنا على الهجوم الإيراني جارية وستكون العواقب خطيرة وكبيرة

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مظاهرة حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس دعما للبنان وفلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على البلدين

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القناة الـ12 الإسرائيلية: إطلاق 110 صواريخ من لبنان على البلاد منذ صباح اليوم

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وزير الخارجية الإيراني: "ردنا على أي عدوان إسرائيلي سيكون أقوى وأشد ويمكنهم اختبار إرادتنا"

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الفصائل الفلسطينية في غزة تصدر بياناً بمناسبة "ذكرى طوفان الأقصى"

أصدرت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في غزة بياناً بمناسبة "ذكرى طوفان الأقصى" التي تصادف في 7 أكتوبر، حيث وجهت التحية إلى شعب فلسطين. وأكدت الفصائل أن صمود الشعب الفلسطيني وثباته أفشل مخططات إسرائيل ومشاريعها التصفوية.

وأشارت الفصائل إلى أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي يمتلك حق تقرير مصيره بعد الحرب، مشددة على أنه لا اتفاق أو صفقة ستتحقق إلا بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

ودعت الفصائل إلى ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وفتح المعابر، وكسر الحصار، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تحقيق صفقة تبادل جدية.

وفي ختام البيان، أكدت الفصائل أن أي محاولات لإنشاء إدارة بديلة في غزة خارج الإجماع الوطني ستُعتبر كعمل من قبل إسرائيل

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توثيق مباشر لإصابة صاروخ من حزب الله على مبنى في مستوطنة كرميئيل شمال إسرائيل

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الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تنقذ 5 مواطنين مصابين من تحت أنقاض منزل لعائلة "البنا" وتخمد حريقا كبيرا في المكان بعد أن قصفه الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

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القناة 13 عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي: جيشنا يستعد لعمل مهم ضد إيران

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حزب الله: استهدفنا مرابض وتجمعات الجيش الإسرائيلي في حرش مستوطنة دان بصواريخ متعددة

أعلن حزب الله في بيان له أنه استهدف يوم السبت 5 أكتوبر 2024 مرابض وتجمعات الجيش الإسرائيلي في حرش مستوطنة دان، مستخدمًا صواريخ متعددة. وأوضح الحزب أن هذا الهجوم يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي في سياق الرد على "الاستباحة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

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وكالة الأنباء الفرنسية: ماكرون يدعو لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في غزة

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كتائب القسام تنعى القائد الميداني سعيد عطا الله الذي ارتقى مع زوجته وابنته في قصف استهدف منزله في شمال لبنان

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن نعي القائد الميداني سعيد عطا الله، الذي قُتل مع عائلته خلال غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مخيم البداوي بمحافظة طرابلس شمالي لبنان. جاء في بيان الكتائب أن عطا الله "ارتقى مع زوجته وابنتيه فجر اليوم السبت 02 ربيع الثاني 1446 هـ الموافق 05/10/2024م".

كما نعت القسام محمد حسين اللويس، الذي قُتل في قصف إسرائيلي في بلدة الفيضة بالبقاع شرقي لبنان في نفس اليوم

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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عنصرين في كتائب القسام في لبنان

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واللا العبري: إصابة مبان بشكل مباشر في الكرمل ودير الأسد شمالي إسرائيل بصواريخ أطلقت من لبنان

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إن بي سي: الجيش الأمريكي نشر مقاتلات إضافية في الشرق الأوسط تزامنا مع تصعيد هجمات إسرائيل على حزب الله

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حزب الله: "قصفنا مستعمرة كرمئيل برشقة صاروخية"

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الشرطة الإسرائيلية: أضرار جسيمة في الممتلكات نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان تجاه كرمئيل ومحيطها

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القناة 13 العبرية: اندلاع حرائق بمواقع عدة قرب كرمئيل شمالي إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان

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الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخين في منطقة حيفا وتم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة

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يديعوت أحرونوت: محادثات بين ممثلين عن الدول الصديقة وقادة الجيش الإسرائيلي جرت صباحا لتنسيق الرد على إيران

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هآرتس عن الجيش الإسرائيلي: نستعد لهجوم كبير في إيران

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صحيفة "واشنطن بوست" عن مراقبة بالجيش الإسرائيلي: في 7 أكتوبر قادتنا أخبرونا أننا على وشك الموت ولا أحد يمكنه إنقاذنا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها بأن مراقبة في الجيش الإسرائيلي كشفت عن ظروف قاتمة في كيسوفيم بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأوضحت المراقبة أنها تلقت معلومات من رؤسائها بأن الجنود في وضع خطر يهدد حياتهم، إلا أن ردهم كان بأنه لا يوجد أي شخص على الأرض يمكنه مساعدتهم.

وأشارت المراقبة إلى أن القادة، الذين كانوا بعيدين عن خط المواجهة، أخبروها بأن الجنود وقعوا في كمائن، وأنه لا أمل في إنقاذهم. كما لفتت إلى وجود عدم ثقة من قبل هؤلاء القادة بالقوات والمراقبات الإناث، مما يعكس توترات في التواصل والقيادة في أوقات الأزمات.

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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة إلى 41,825 قتيلا و96,910 مصابين منذ 7 أكتوبر

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وزير الخارجية العماني: "أي شخص يعتقد أنه سيحقق السلام من خلال القضاء على حماس أو هزيمة حزب الله إما ساذج أو مخدوع أو يحاول عمدًا تجنب الحقيقة"

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حزب الله: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين خلال محاولة تقدم في بلدة العديسة جنوب لبنان

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الجيش الإسرائيلي يدعو لاخلاء مناطق واسعة من البريج والنصيرات وسط القطاع

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صحيفة "هآرتس": حوالي 700 صاروخ وقذيفة ومسيّرة أطلقت من لبنان منذ يوم الأربعاء الماضي نحو الجليل والجولان وحيفا والكريوت وقيساري

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السادسة منذ بدء الهجوم البري.. حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه أثناء تقدمها إلى حرش مارون وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح

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وزير الخارجية الإيراني: وقف إطلاق النار في لبنان وغزة هو الملف الأهم ومشاوراتنا مع السوريين تكتسب أهمية خاصة

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بايدن يعارض أي ضربة إسرائيلية لمنشآت النفط الإيرانية كردٍ على الهجوم الصاروخي الإيراني

بايدن يعارض أي ضربة إسرائيلية لمنشآت النفط الإيرانية كردٍ على الهجوم الصاروخي الإيراني

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، عن معارضته لأي ضربة إسرائيلية تستهدف منشآت النفط الإيرانية، في إطار الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الكبير الذي…
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منظمة الصحة العالمية: 73 قتيلاً من موظفي القطاع الصحي اللبناني من جراء الغارات الإسرائيلية.

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الدفاع المدني اللبناني: مقتل 4 أشخاص نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية لشقة قرب مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان

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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخطط لهجوم قوي على إيران قريبا

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، استنادًا إلى مصادر أميركية مطلعة، أن إسرائيل تعتزم تنفيذ رد قوي على إيران قريبًا، مشيرةً إلى أنه من غير المتوقع أن تشارك طائرات أميركية في هذا الهجوم، رغم وجود تنسيق بين تل أبيب وواشنطن.

وأوضحت المصادر أن هناك احتمالاً لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، إلا أن القضاء عليها ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب ذلك أكثر من قنبلة واحدة نظرًا لتعقيد الوضع. وأكدت المصادر الأميركية أن "إسرائيل ستقوم بما يتعين عليها فعله، لكنها لا ترغب في الانجرار إلى حرب إقليمية."

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الجيش الإسرائيلي: رصد 5 صواريخ أُطلقت من لبنان

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