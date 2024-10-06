من دبلن إلى باريس ولندن وروما.. الآلاف يتحدون برفع صرخة واحدة: "أوقفوا الحرب في غزة ولبنان"

الألاف يحتشدون في دبلن دعما لفلسطين ولبنان حقوق النشر  Niall Carson/AP
خرج آلاف المتظاهرين يوم السبت إلى شوارع العاصمة الإيرلندية دبلن وكورك، ثاني أكبر مدينة في البلد الأوروبي، مطالبين بتحقيق السلام ووقف الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة ولبنان.

كما انطلقت مسيرات مشابهة في العاصمة الفرنسية باريس، وشهدت العاصمة البريطانية لندن مسيرة ضخمة. 

وحث المتظاهرون في العديد من دول العالم على وقف ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، داعين حكومات بلادهم للضغط على الدولة العبرية.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة مع قناة "فرانس إنتر"، إلى وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن بلاده "لم تسلم أي سلاح". وأكد ماكرون أن "الأولوية اليوم هي العودة إلى الحل السياسي ووقف تسليم الأسلحة المستخدمة في غزة".

مسيرة في فرنسا تطالب بوقف الحرب على غزة ولبنان أ ب

من جانبه، دعا زعيم حركة "فرنسا غير الخاضعة"، جان لوك ميلانشون، الفرنسيين إلى رفع الأعلام اللبنانية والفلسطينية في كل مكان، ليظهروا أنهم لن يتخلوا عنهم في مواجهة هذا العنف المرعب.

وفي العاصمة الإيطالية روما، تجمع الآلاف من المتظاهرين رغم الحظر الذي فرضته السلطات المحلية بدعوى مخاوف أمنية. وهتف المتظاهرون: "حرروا فلسطين، حرروا لبنان".

وخرجت أيضاً مسيرات في دول أخرى؛ ففي الفلبين، تظاهر عشرات النشطاء اليساريين قرب السفارة الأمريكية في مانيلا، حيث منعتهم الشرطة من الاقتراب من المجمع المطل على البحر. ومن المقرر أن تنطلق مسيرة في برلين يوم الأحد من بوابة براندنبورغ إلى ميدان بيبيل بلاتز.

