طائرة عسكرية تعيد 97 شخصًا من لبنان إلى كوريا الجنوبية

عودة 97 مواطنا كوريا جنوبيا من لبنان بعد تصاعد الحرب الإسرائيلية
عودة 97 مواطنا كوريا جنوبيا من لبنان بعد تصاعد الحرب الإسرائيلية
وصلت طائرة عسكرية إلى كوريا الجنوبية يوم السبت، تقل 97 شخصا تم إجلاؤهم من لبنان. وذكرت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن المجموعة تضم مواطنين كوريين جنوبيين وأفراد عائلاتهم.

حطت الطائرة في مطار عسكري بمدينة سونغنام، حيث كان في استقبال القادمين مجموعة من أفراد عائلاتهم وبعض المسؤولين الحكوميين.

وبحسب وزارة الخارجية، لا يزال هناك حوالي 30 مواطنا كوريا جنوبيا في لبنان، إلى جانب الدبلوماسيين وموظفي السفارة الذين ما زالوا مقيمين هناك.

وأعربت كيم سيو كيونغ، إحدى المواطنات الكوريات الجنوبيات التي وصلت على متن الطائرة، عن ارتياحها بعد أيام عصيبة قضتها في لبنان.

كوريا الجنوبية تستقبل مواطنيها وعائلاتهم العائدين من لبنان

وقالت كيم: "كل ليلة كنت أسمع دوي انفجارات وأشعر باهتزاز المنزل. لم أتمكن من النوم، وكانت تلك الأيام صعبة للغاية".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، تعليماته للمسؤولين بإرسال طائرات عسكرية إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط بعد اجتماع عقد يوم الأربعاء لمناقشة تداعيات الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

ويقدر أن هناك حوالي 480 مواطنا كوريا جنوبيا في إسرائيل، و110 آخرين في إيران.

