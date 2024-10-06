أوكرانيا تُسقط طائرة حربية وروسيا تدعي سيطرتها على قرية في مقاطعة دونيتسك

زعمت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت أنها سيطرت على قرية زيلان دروهي في مقاطعة دونيتسك المحتلة جزئيًا. ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان القوات الأوكرانية انسحابها من بلدة فوهليدار، التي تبعد نحو 33 كيلومتراً عن زيلانه دروهي، بعد دفاع عنيف استمر عامين.

ورغم أنه من غير المرجح أن يغير ذلك من مسار الحرب، إلا أن خسارة فوهليدار تشير إلى تدهور موقف كييف، وهو ما يرجع جزئياً إلى رفض واشنطن منح أوكرانيا الإذن بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية ومنع كييف من إضعاف قدرات موسكو.

جنود أوكرانيون يفحصون شظايا طائرة عسكرية روسية أسقطت على مشارف كوستيانتينيفكا، وهي مدينة قريبة من خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، السبت 5 أكتوبر 2024. Iryna Rybakova/AP

خطة النصر

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إلى أنه سيقدم ”خطة النصر“ في اجتماع 12 تشرين الأول/ أكتوبر لمجموعة رامشتاين التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.

وقال: "سنقدم خطة النصر، خطوات واضحة وملموسة نحو نهاية عادلة للحرب. إن تصميم شركائنا هو ما يمكن أن يوقف العدوان الروسي"، مضيفًا أن اجتماع رامشتاين الخامس والعشرين سيكون أول اجتماع على مستوى القادة.

وقدم زيلينسكي خطته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن الأسبوع الماضي. ولم يتم الإعلان عن مضمونها ولكن من المعروف أن الخطة تتضمن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي وتزويدها بصواريخ بعيدة المدى لضرب داخل روسيا.

روسيا تقصف جنوب أوكرانيا

في غضون ذلك، لقي شخصان حتفهما في قصف روسي في منطقة زابوريجيزيا جنوب أوكرانيا، حسبما قال حاكم الإقليم إيفان فيدوروف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ موجهة و13 طائرة بدون طيار هجومية على أوكرانيا خلال الليل حتى يوم السبت. وقالت إنه تم اعتراض الصواريخ وإسقاط ثلاث مسيرات فوق منطقة أوديسا وفقدان 10 طائرات أخرى.

منزل متضرر من طائرة عسكرية روسية أسقطت، على مشارف كوستيانتينيفكا، وهي مدينة قريبة من خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، السبت 5 أكتوبر 2024. Iryna Rybakova/AP

وأصيب تسعة أشخاص بجروح عندما أصابت مسيرة أوكرانية حافلة ركاب في مدينة هورليفكا في منطقة دونيتسك المحتلة جزئياً، حسبما قال عمدة المدينة الذي نصبته روسيا إيفان بريخودكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل في ثلاث مناطق حدودية، بما في ذلك سبع طائرات فوق منطقة بيلغورود، واثنتان فوق منطقة كورسك، وواحدة فوق منطقة فورونيج.