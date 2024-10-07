هل يمكن لنتنياهو الحفاظ على الدعم في الداخل بينما تقاتل إسرائيل على جبهات متعددة؟

اعلان

في الوقت الذي تزيد فيه إسرائيل من رهاناتها العسكرية ضد حماس وحزب الله، يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صعوبة في إقناع الشركاء الغربيين التقليديين بأن استراتيجيته القوية هي الخيار الوحيد لإنقاذ إسرائيل من الهلاك.

وعلى الرغم من مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل متزايد بوقف إطلاق النار في غزة، فقد امتدت الحرب إلى الجبهة اللبنانية.

وتعرضت إسرائيل لهجوم إيراني، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة نهائية مع النظام في طهران.

وبينما كانت حكومة نتنياهو - السياسي الشعبوي ذي الخبرة التي تزيد على عقدين من الزمن - تتعرسض لضغوط متزايدة وتلاحقها تُهم بالفضائح، فضلا عن اتهامها بتضارب المصالح وبسوء إدارة الحرب في غزة، وهدفها المتمثل في تحرير الرهائن الإسرائيليين.. فقد تمكن نتنياهو ـ رغم ذلك ـ من التمسك بالسلطة والاحتفاظ بمنصبه عندما فتحت إسرائيل جبهة أخرى ضد حزب الله.

فكيف تمكن من ذلك، وما الأوراق الأخرى المتبقية لديه ليلعب بها؟

المكالمة الأخيرة لرئيس الوزراء القديم

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، اضطر نتنياهو، تحت الضغط، إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع المحافظين المتطرفين في إسرائيل.

وكان يُنظر إلى السلطة التنفيذية الجديدة بتشكك من قبل المكونات الأكثر اعتدالًا في المجتمع الإسرائيلي، والتي خرجت بشكل متزايد إلى الشوارع، احتجاجا على "إصلاحات" الحكومة، مثل إصلاح النظام القضائي. ومع ذلك، فإن أحداث 7 أكتوبر من العام الماضي قد قلبت الموازين.

في البداية، اعتبر السكان الإسرائيليون "طوفان الأقصى" بمثابة فشل لقوات الأمن وخطأ شخصيا لنتنياهو، الذي شن حملة على وصف نفسه بأنه حامي الحِمى.

ومع ذلك، وفي نهاية المطاف، ساد الشعور بالطوارئ على الخلافات السياسية، كما يقول الخبراء.

نتنياهو ووزير ماليته/ بتسلئيل سموتريتش، يصلان لحضور اجتماع مجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، في فبراير/شباط الماضي. Ronen Zvulun/AP

وقال غريغوري أليجي، أستاذ السياسة من جامعة لويس في روما، لـ «يورونيوز»: «لقد غيرت مجازر 7 أكتوبر الوضع وأدت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية».

«يوافق كل إسرائيلي على الحاجة إلى حماية البلاد والدفاع عنها وجعلها آمنة. أعتقد أنه من الخطأ الاعتقاد بأن بعض الأشخاص يعارضون الهدف العام».

وأوضح أليجي أنه على الرغم من الجدل الدائم حول الخيارات الاستراتيجية للحكومة، فإن الإسرائيليين لديهم شعور بأنهم يقاتلون من أجل بقاء بلدهم.

«ليس هناك شك في أنها حكومة وحدة وطنية توافق على النقطة الأساسية للدفاع عن إسرائيل والحفاظ عليها، باعتبارها دولة ، ومكانا آمنا لليهود، ورمزأ لليهود في العالم. هذا لم يتغير. وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأننا نستطيع ذلك».

وتساءل «كيف يمكنهم الفصل بين الأحزاب المختلفة وإسقاط الحكومة».

نداء الواجب من قبل الوسط الليبرالي

بعد الهجمات على إسرائيل، انضم تحالف الوحدة الوطنية المعتدل والليبرالي الوسطي أو تحالف معسكر الوطن إلى حكومة الحرب، مما جلب دعم شريحة ذات صلة من السكان الإسرائيليين الذين عارضوا سابقًا حكومة اليمين المتطرف.

يقود الوحدة الوطنية اثنان من رؤساء أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابقين المحترمين للغاية، بيني غانتس وغادي إيزنكوت. ومع ذلك، فقد غادرا حكومة نتنياهو بحلول يونيو/حزيران الماضي.

واستقال غانز بعد رفض نتنياهو «خطته ذات النقاط الست» التي تدعمها واشنطن بشأن مستقبل غزة وكيفية إنهاء الحرب.

وبعد أشهر من صدمة هجوم حماس، سادت المعارضة السياسية مرة أخرى، خاصة بعد الضغط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما شريكان أساسيان في نظر العديد من الإسرائيليين المعتدلين.

وعلاوة على ذلك، وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، رفعت المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد رئيس وزرائها، نتنياهو، ووزير الدفاع، غالانت.

زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس Sebastian Scheiner/ AP

وفضلا عن ذلك، أصبح التعايش مع السياسيين المحافظين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير مستحيلاً بالنسبة لغانتس.

إن أسباب استقالة الليبراليين الوسطيين في 9 يونيو/حزيران كانت منهجية، وبعد أربعة أشهر، لا تزال قائمة: فهي تدور حول آراء متباينة على نطاق واسع حول حل الدولتين والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

ويعارض حزبا سموتريش وبن غفير بشكل جذري حل الدولتين كما يقفان ضد قمع المستوطنين غير الشرعيين.

«لقد كانت الضفة الغربية مشكلة، قضية، قضية دولية لفترة طويلة. وهو الجزء الوحيد الذي يخضع اسمياً على الأقل لسيطرة السلطة الفلسطينية. ويقول أليجي: «لذلك، ومن نواح كثيرة، يعد رمزًا إيجابيًا ورمزًا سلبيًا في نفس الوقت».

«هناك علامة على الخوف من أن المتطرفين مثل حماس قد يستولون على الضفة الغربية أيضًا. ومن الواضح أن الإجابة ليست الاستيطان الإسرائيلي العشوائي، ومن الواضح أنه يسلب الممتلكات أو يهدم المنازل أيضًا».

«وبصرف النظر عن الأساس القانوني، فإن خلق مناخ من التفاهم قد يساعد في التوصل إلى حل. لذا فإن الضفة الغربية هي مشكلة كبيرة أخرى».

ما هي الخطوة التالية لبيبي؟

هل يقع نتنياهو رهينة للمتطرفين، أم أن لديه خطة استراتيجية كبيرة بغض النظر عن حلفائه؟

يمكن أن تكون خططه للمستقبل طموحة مثل إحداث تغيير في النظام في إيران. في الأسبوع الماضي فقط، خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي الشعب الإيراني في رسالة مصورة، قائلا: «عندما تتحرر إيران أخيرًا، ستأتي وتلك لحظة ستأتي في وقت أقرب بكثير مما يعتقده الناس، سيكون كل شيء مختلفًا... وسوف تعيش دولتنا، إسرائيل وإيران، في سلام».

ويتزايد الضغط العسكري على غزة ولبنان، مع مقتل الكثير من المدنيين، في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل.

جندي إسرائيلي يقف قرب مكان ما يقال إنه هجوم دهس فلسطيني في محطة حافلات بالقرب من مستوطنة بيت إيل اليهودية بالضفة الغربية، يوم الأربعاء Ohad Zwigenberg/AP

ويشعر الديمقراطيون الأمريكيون بالحيرة المتزايدة من التكاليف السياسية للاستراتيجية الجيوسياسية الإسرائيلية.

ويمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على السياسة الداخلية الإسرائيلية.

فهل يمكن أن تتخلى الولايات المتحدة عن نتنياهو؟

يقول أليجي: «في النهاية، رأينا حتى قبل ثلاثة أيام فقط أن البحرية الأمريكية ظلت تساعد دائمًا في إسقاط الصواريخ والقذائف التي تطلق على إسرائيل».

«ولا تخطئوا، فهذا لن يتغير. ما قد يتغير هو الدعم الخارجي، ثمة مسرحيات، لكن الجوهر سيبقى دون تغيير، فمن يدير إسرائيل، يدير الولايات المتحدة».