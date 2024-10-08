مقتل سبعين شخصا ونزوح الآلاف إثر هجوم عصابات في هاييتي

اعلان

قتل 70 شخصًا على الأقل وفر ما يقارب الـ 6300 شخص من منازلهم في أعقاب هجوم وسط هايتي شنه مسلحون، وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وتقول سونيس ميرانو، البالغة من العمر 60 عامًا، وكانت تخيم مع مئات الأشخاص في حديقة في مدينة سان مارك الساحلية القريبة: "جاء أفراد العصابة وأطلقوا النار واقتحموا المنازل للسرقة والحرق. ولم يكن لدي وقت إلا بقدر ما آخذ أطفالي وأركض في الظلام".

وقالت بيرتيد هارا، المتحدثة باسم لجنة الحوار والمصالحة والتوعية لإنقاذ أرتيبونيت، في تصريح لمحطة "راديو ماجيك 9" يوم الجمعة: إن الجثث ملقاة في شوارع بونت سوندي في أعقاب الهجوم الذي وقع في منطقة أرتيبونيت، وقتل العديد منهم برصاصة في الرأس.

سيدة تستريح في مأوى مؤقت بـهايتي، بعد أن نزحت بسبب هجمات العصابات المسلحة Odelyn Joseph/AP

وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد القتلى بلغ 20 شخصًا، لكن النشطاء والمسؤولين الحكوميين اكتشفوا المزيد من الجثث عند وصولهم إلى مناطق من البلدة. وقالت هاراس إن من بين الضحايا أما شابة وطفلها حديث الولادة وقابلة.

نازحون بسبب الهجمات المسلحة يتلقون الطعام من منظمة غير حكومية في سان مارك Odelyn Joseph/AP

وتعهد رئيس الوزراء غاري كونيل بمواجهة الجناة بقوة، في تصريحات أدلى بها في سان مارك يوم الجمعة، مضيفا: أن "من الضروري إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة ووضعهم في السجن. إنهم بحاجة إلى دفع ثمن ما فعلوه، ويجب أن يتلقى الضحايا تعويضات".

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان: إنه "مذعور من هجمات العصابات يوم الخميس".

كما أدان الاتحاد الأوروبي العنف في بيان صدر يوم الجمعة، وقال إنه يشكل "تصعيدًا آخر في العنف الشديد الذي تلحقه هذه الجماعات الإجرامية بالشعب الهايتي".

وجلبت سلطات هايتي وحدة من شرطة النخبة المتمركزة في العاصمة بورت أو برنس، ونشرتها في بونت سوندي، في أعقاب الهجوم، وأرسلت الإمدادات الطبية لمساعدة المستشفى الوحيد في المنطقة، علما بأنه مكتظ جدا.

وقد ازداد عنف العصابات في جميع أنحاء أرتيبونيت -التي تشكل سلة غذائية لهايتي- في السنوات الأخيرة. وقد كان هجوم يوم الخميس واحدًا من أكبر المذابح.

ووقعت حوادث مماثلة في العاصمة بورت أو برنس، التي تسيطر العصابات على 80% من مساحتها، وعادة ما ترتبط بحروب العصابات. أي أنها تستهدف أعضاء العصابات المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها العصابات المنافسة.

وأصبح أكثر من 700 ألف شخص نازحين داخليًا في جميع أنحاء هايتي، أكثر من نصفهم أطفال. وكانت هذه زيادة بنسبة 22% منذ يونيو/حزيران الماضي، حسب بيان المنظمة الدولية للهجرة الذي صدرفي 2 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الوكالة: إن بورت أو برنس تستضيف ربع النازحين في البلاد، وغالبًا ما يقيمون في مواقع مكتظة، ولا يصلهم سوى القليل من الخدمات الأساسية.