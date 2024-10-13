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الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وقتل 100 عنصر من التنظيم

جنود إسرائيليون يزعمون العثور على نفق لحزب الله عمليتهم البرية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، الأحد، 13 أكتوبر، 2024.
جنود إسرائيليون يزعمون العثور على نفق لحزب الله عمليتهم البرية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، الأحد، 13 أكتوبر، 2024. حقوق النشر  Sam McNeil/ AP
حقوق النشر Sam McNeil/ AP
بقلم: يورونيوز
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زعم الجيش الإسرائيلي، الأحد، عثوره على عشرات الفتحات لأنفاق تقود إلى بنى تحت الأرض ومواقع تابعة لحزب الله، خلال عملياته في جنوب لبنان.

وقال في بيان له إنه ”قضى على أكثر من 100 عنصر من حزب الله ودمّر عشرات فتحات الأنفاق والبنى التحتية في غارات محددة الأهداف وعمليات برية في الجنوب".

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" إنه "تم تدمير أكثر من 50 منصة إطلاق وأكثر من 60 مقرًا إرهابيًا تابعًا لحزب الله"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "كشفت القوات الإسرائيلية أيضاً عن بنية تحتية بطول حوالي 120 مترًا وعمق مترين، وتقع على بعد نصف كيلومتر تقريبًا داخل الأراضي اللبنانية حيث عُثر داخل النفق على وسائل استخدمها حزب الله للمكوث هناك لفترة طويلة. وتمّ تدمير هذه البنية"وفق تعبيره.

 وخلال زيارة له إلى شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد إن إسرائيل ”لن تسمح بعودة حزب الله إلى جنوب لبنان".

وتابع: ”هذا هو الشيء الأساسي من أجل الحفاظ على سلامة سكان الشمال".

وتُصعّد إسرائيل حملتها ضد حزب الله بموجات من الغارات الجوية الكثيفة على جميع أنحاء لبنان واجتياح بري على الحدود بعد عام من تبادل إطلاق النار.

جنود إسرائيليون يزعمون العثور على ذخائر ومتفجرات لحزب الله خلال عمليتهم البرية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، الأحد، 13 أكتوبر، 2024.
جنود إسرائيليون يزعمون العثور على ذخائر ومتفجرات لحزب الله خلال عمليتهم البرية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، الأحد، 13 أكتوبر، 2024. Sam McNeil/ AP

وقد أدى الهجوم الإسرائيلي على لبنان إلى مقتل أكثر من 2255 شخصاً وإصابة 10,524 مصاباً بحسب وزارة الصحة اللبنانية، بينهم عشرات الأطفال والنساء.

وفر مئات الآلاف من اللبنانيين من منازلهم هرباً من الغارات الجوية الإسرائيلية التي لا تُفرّق بين مدنيين ومسلحين.

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