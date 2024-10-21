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الأمطار الغزيرة تغرق بولونيا.. فيضانات وأضرار واسعة في إميليا رومانيا

بولونيا تغرق في الطين بعد أمطار غزيرة
بولونيا تغرق في الطين بعد أمطار غزيرة حقوق النشر  أ ب
حقوق النشر أ ب
بقلم: يورونيوز
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استيقظت مدينة بولونيا صباح الأحد مغطاة بطبقة كثيفة من الطين، بعد هطول أمطار غزيرة بدأت منذ يوم الجمعة 18 أكتوبر.

هطول الأمطار الغزيرة تسبب في غمر أجزاء كبيرة من المدينة والمناطق المحيطة بها في إميليا رومانيا، مما أسفر عن حدوث فيضانات وأضرار واسعة النطاق.

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تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، كان مفقودًا بعد أن جرفت المياه سيارته في منطقة بيانورو بالقرب من بولونيا.

وشهدت بولونيا هطول أكثر من 80 ملم من الأمطار خلال أربع ساعات فقط. 

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ودعا عمدة المدينة، ماتيو ليبوري، السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب استخدام السيارات، مطالبًا القاطنين بالقرب من نهر رافوني بالصعود إلى الطوابق العليا بعد أن فاض النهر مساء السبت.

ويعاني شمال ووسط إيطاليا من سوء الأحوال الجوية منذ عدة أيام، إلا أن الأمطار الغزيرة امتدت يوم السبت إلى الجنوب وصقلية. 

وحتى الآن، من الصعب تقييم حجم الأضرار، فيما تشير التوقعات إلى أن موجة الطقس السيئ لم تنته بعد.

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