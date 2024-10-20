Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
أم مغربية تبيع فيديوهات جنسية لطفلتها البالغة 10 سنوات والمقابل.. 300 دولار!

بقلم: يورونيوز
في جريمة شنعاء مجرّدة من كلّ معاني الإنسانية والأمومة، اعتقل رجال الأمن في مطار محمد الخامس بالرباط أمّ مغربية بتهمة بيع مقاطع جنسية لابنتها البالغة من العمر 10 سنوات مقابل 300 دولار.

وفي التفاصيل، بدأت الأم المغربية في العام 2020 بتصوير ابنتها على المباشر في تطبيق ”ماسنجر“ أثناء ممارستها الجنس مع الرجال، وصنفتها السلطات "جريمة اتجار بالأطفال".

وخلال التحقيق مع الشرطة، اعترفت المرأة بأنها كانت تصوّر ابنتها سراً مع أشخاص في منزلها، ثمّ تقوم بإرسال صورهم إلى زبائن في الخارج.

وقالت الضحية للشرطة إن والدتها كانت تبيع جسدها لأشخاص غرباء كانت تجلبهم إلى المنزل في مدينة سلا المغربية، وأنها أجبرت على الهجرة مع والدتها إلى مصر، حيث تزوجت الفتاة من رجل مصري.

وقد انكشفت الجريمة لأول مرة عندما تقدم والد الضحية بشكوى ضد طليقته، وأثبت فيها أنها كانت تستغل ابنته جنسياً.

وتلقى والد الضحية رسالة عبر هاتفه في أيلول/ سبتمبر 2023 تخبره بأن ابنته تتعرض للاتجار بالبشر من قبل والدتها وخالتها. وقيل له أيضاً أن ابنته الصغيرة تتعرض لاغتصاب جماعي داخل منزلها.

