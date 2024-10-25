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الجيش الإسرائيلي يحتجز الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان وخسائر كبيرة في صفوفه على جبهتي لبنان وغزة

مواطنون يشاهدون مسجداً دمره القصف الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الجمعة 25 أكتوبر 2024.
مواطنون يشاهدون مسجداً دمره القصف الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الجمعة 25 أكتوبر 2024. حقوق النشر AP/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
حقوق النشر AP/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ385، حيث أسفر القصف الإسرائيلي على خان يونس عن مقتل أكثر من 28 فلسطينيًا، وسط حصار خانق على مراكز إيواء النازحين، وخاصة في بيت لاهيا وجباليا. كما شهد مستشفى كمال عدوان اقتحامات وتدميرًا أسفرت عن مقتل أطفال جراء قصف إسرائيلي على محطات الأوكسجين.

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أما في لبنان، فقد أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن مقتل 3 صحفيين نتيجة استهداف إسرائيلي لتجمعهم في حاصبيا، جنوب البلاد. ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي 12 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، مركزة على مناطق حارة حريك، برج البراجنة، والشويفات.

في المقابل، تعرضت مدينة حيفا لعدة صليات صاروخية، بينما اعترف الجيش الإسرائيلي بتكبده خسائر فادحة في صفوف الألوية والمقاتلين في المعركة البرية.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التحقيقات حول مصدر الوثائق المسربة المتعلقة بالرد الإسرائيلي على إيران تقود إلى مكتب حكومي.

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