الجيش الإسرائيلي يحتجز الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان وخسائر كبيرة في صفوفه على جبهتي لبنان وغزة

بقلم: يورونيوز

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أما في لبنان، فقد أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن مقتل 3 صحفيين نتيجة استهداف إسرائيلي لتجمعهم في حاصبيا، جنوب البلاد. ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي 12 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، مركزة على مناطق حارة حريك، برج البراجنة، والشويفات.

في المقابل، تعرضت مدينة حيفا لعدة صليات صاروخية، بينما اعترف الجيش الإسرائيلي بتكبده خسائر فادحة في صفوف الألوية والمقاتلين في المعركة البرية.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التحقيقات حول مصدر الوثائق المسربة المتعلقة بالرد الإسرائيلي على إيران تقود إلى مكتب حكومي.

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