الأمم المتحدة: "أحلك لحظات الصراع" تتكشف في شمال غزة تحت القصف والحصار

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وأشار تورك، في تصريحات له من جنيف، إلى أن عدد الضحايا في غزة تجاوز 150 ألف شخص بين قتيل وجريح ومفقود منذ اندلاع الحرب قبل عام، متوقعاً ارتفاعاً دراماتيكياً في هذا العدد نظراً لحجم وشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع.

وحذّر المسؤول الأممي من أن السياسات الإسرائيلية في شمال غزة قد تؤدي إلى "إفراغ المنطقة من الفلسطينيين"، داعياً قادة العالم إلى التحرك العاجل والالتزام باتفاقيات جنيف وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح تورك أن المنطقة الشمالية تَتَعرّض لقصف متواصل، مع أوامر عسكرية إسرائيلية بإخلاء مئات الآلاف من السكان دون ضمانات للعودة أو توفير ممرات آمنة للمغادرة. وأضاف أن المنطقة تعاني من نقص حاد في المساعدات الإنسانية منذ أسابيع، ما يهدد السكان بالمجاعة.

رجل فلسطيني يحمل طفلًا مصابًا بعد غارة جوية إسرائيلية في دير البلح، قطاع غزة، الخميس، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024. Abdel Kareem Hana/Copyright 2023, The AP. All rights reserved

وأشار تورك إلى استهداف المستشفيات وسقوط العديد من القتلى من الطواقم الطبية والمرضى، مدعيًا أن المقاتلين يختبئون بين المدنيين، بما في ذلك أماكن الإيواء، مما يعرض حياة هؤلاء للخطر.

إلى ذلك أفاد الدفاع المدني في غزة بسقوط أكثر من 150 قتيلا وجريحاً، مساء الخميس، جراء غارات إسرائيلية استهدفت نحو 10 منازل في جباليا شمال القطاع، المحاصرة منذ 20 يوماً.

جثمان فتاة فلسطينية قُتلت في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يُنقل إلى مستشفى الأقصى في دير البلح يوم الاثنين، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024. Abdel Kareem Hana/Copyright 2024, The AP. All rights reserved

وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن "مجزرة مروعة تجري في جباليا مع سقوط أكثر من 150 شهيداً وجريحاً نتيجة القصف الإسرائيلي، ولا أحد يتحرك لإنقاذهم". و تعمّد الجيش الإسرائيلي تعطيل خدمات الدفاع المدني والطواقم الطبية.

فيما ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن غارة إسرائيلية استهدفت منشأة تأوي عائلات نازحة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وقد فرضت القوات الإسرائيلية حصاراً على شمال القطاع قبل نحو ثلاثة أسابيع، مع هجمات جوية وبرية، محاصرة المستشفيات وملاجئ اللاجئين، وأمرت السكان بالتوجه جنوباً.