386 يوما من الحرب: شمال غزة تحت حصار مشدد وحزب الله يطالب سكان مدن اسرائيلية بالإخلاء الفوري

بقلم: يورونيوز

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في الوقت نفسه، أفادت تقارير باستمرار الاستهداف لمرافق طبية شمال القطاع، حيث تعرض النازحون الذكور في مستشفى كمال عدوان لإجراءات تفتيش مشددة، مع اعتقال بعضهم وتجميع الطواقم الطبية واحتجازهم مؤقتًا داخل المستشفى. وذكر رئيس التمريض بالمستشفى أن الطواقم لا تزال متواجدة لتقديم الرعاية للجرحى والمصابين رغم التحديات.

وعلى صعيد متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق في جنوب لبنان بعد مقتل خمسة من أفراده، بينهم ضابطان، وإصابة 20 جنديًا في اشتباكات مع حزب الله. في المقابل، واصل الحزب استهداف مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

في هذا السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع مرتقب لرئيس جهاز "الموساد"، ديفيد برنيع، مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة. ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع "صفقة الرهائن"، وسط جهود دولية لتهدئة الوضع ومنع التصعيد في المنطقة.

آخر أخبار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان في يومها الـ386: