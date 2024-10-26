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386 يوما من الحرب: شمال غزة تحت حصار مشدد وحزب الله يطالب سكان مدن اسرائيلية بالإخلاء الفوري

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فلسطينيون يتجمعون في ثلاجة الموتى إلى جانب جثث أقاربهم الذين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الجمعة 25 أكتوبر 2024.
فلسطينيون يتجمعون في ثلاجة الموتى إلى جانب جثث أقاربهم الذين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الجمعة 25 أكتوبر 2024. حقوق النشر AP/Copyright 2023
حقوق النشر AP/Copyright 2023
بقلم: يورونيوز
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منذ فجر اليوم السبت، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية قرب مقبرة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بينما استهدفت زوارق حربية الساحل قبالة مدينة غزة، في إطار الحملة العسكرية التي تتواصل لليوم الـ22 على التوالي.

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في الوقت نفسه، أفادت تقارير باستمرار الاستهداف لمرافق طبية شمال القطاع، حيث تعرض النازحون الذكور في مستشفى كمال عدوان لإجراءات تفتيش مشددة، مع اعتقال بعضهم وتجميع الطواقم الطبية واحتجازهم مؤقتًا داخل المستشفى. وذكر رئيس التمريض بالمستشفى أن الطواقم لا تزال متواجدة لتقديم الرعاية للجرحى والمصابين رغم التحديات.

وعلى صعيد متصل، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق في جنوب لبنان بعد مقتل خمسة من أفراده، بينهم ضابطان، وإصابة 20 جنديًا في اشتباكات مع حزب الله. في المقابل، واصل الحزب استهداف مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

في هذا السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع مرتقب لرئيس جهاز "الموساد"، ديفيد برنيع، مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة. ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع "صفقة الرهائن"، وسط جهود دولية لتهدئة الوضع ومنع التصعيد في المنطقة.

آخر أخبار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان في يومها الـ386:

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