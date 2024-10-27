Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

إصابات خطيرة جراء دهس شاحنة للعشرات قرب قاعدة "غليلوت" في تل أبيب

عشرات المصابين جراء اصطدام شاحنة بموقف حافلات في وسط إسرائيل
عشرات المصابين جراء اصطدام شاحنة بموقف حافلات في وسط إسرائيل حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

أصيب نحو 35 شخصاً، بينهم حالات خطيرة، في حادث دهس وقع صباح اليوم الأحد بالقرب من محطة حافلات في شمال تل أبيب، وفقاً للإسعاف الإسرائيلي. وقع الحادث عندما اصطدمت شاحنة بحافلة متوقفة في شارع أهارون ياريف، بالقرب من قاعدة "غليلوت" العسكرية.

وبحسب الإسعاف، تم نقل المصابين إلى مستشفيي بيلنسون وإيخيلوف لتلقي العلاج، حيث أظهرت النتائج أن 6 من الإصابات خطيرة، و5 في حالة متوسطة، و20 إصابة طفيفة. كما عانى بعض المصابين من حالة هلع نتيجة الحادث.

Related

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قُتل سائق الشاحنة المدعو رامي نصر الله وهو مدينة قلنسوة في المثلث الجنوبي، بعد أن أطلق المواطنون المتواجدون في موقع الحادث النار عليه. تتولى الشرطة الإسرائيلية التحقيق في هذه الواقعة، والتي تعتبرها عملية نُفذت "بدوافع قومية" وهو الوصف الذي تستخدمه إسرائيل حين يكون منفذ الهجوم فلسطينيا.

وفي ظل الحادثة، طلبت الشرطة من السائقين تجنب الاقتراب من المنطقة واختيار طرق بديلة، في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات لتسليط الضوء على تفاصيل الحادث.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة