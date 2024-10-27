إصابات خطيرة جراء دهس شاحنة للعشرات قرب قاعدة "غليلوت" في تل أبيب

وبحسب الإسعاف، تم نقل المصابين إلى مستشفيي بيلنسون وإيخيلوف لتلقي العلاج، حيث أظهرت النتائج أن 6 من الإصابات خطيرة، و5 في حالة متوسطة، و20 إصابة طفيفة. كما عانى بعض المصابين من حالة هلع نتيجة الحادث.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قُتل سائق الشاحنة المدعو رامي نصر الله وهو مدينة قلنسوة في المثلث الجنوبي، بعد أن أطلق المواطنون المتواجدون في موقع الحادث النار عليه. تتولى الشرطة الإسرائيلية التحقيق في هذه الواقعة، والتي تعتبرها عملية نُفذت "بدوافع قومية" وهو الوصف الذي تستخدمه إسرائيل حين يكون منفذ الهجوم فلسطينيا.

وفي ظل الحادثة، طلبت الشرطة من السائقين تجنب الاقتراب من المنطقة واختيار طرق بديلة، في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات لتسليط الضوء على تفاصيل الحادث.