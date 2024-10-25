فضيحة مالية تهز الكنيسة الكاثوليكية في اليونان: قساوسة يستثمرون أموال المؤمنين في ملاهٍ ليلية

بقلم: يورونيوز مع ΕΡΤ

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وأظهرت تحريات هيئة مكافحة غسيل الأموال اليونانية أن أموال الكنيسة استُخدمت في تمويل مشاريع ترفيهية ليلية، مما دفع السلطات إلى تجميد الحسابات المصرفية وأصول خمسة من مالكي النوادي الليلية في منطقة البيلوبونيز Peloponnese جنوب البلاد.

هيئة مكافحة غسيل الأموال في اليونان تُجمّد حسابات وأصول اثنين من كبار شخصيات الكنيسة الكاثوليكية ومالكي الملاهي الليلية بعد أن كشفت عملية تدقيق عشوائية عن اختفاء 3 ملايين يورو من أموال الكنيسة وتحويلها إلى الملاهي الليلية.

ووفقاً للصحافة المحلية، فإنّ القضية تعود إلى ثماني سنوات خلت، حيث تم رصد أول تحويل مشبوه لأحد الأفراد الخمسة تحت غطاء استثمارات عادية. وسُجلت آخر عملية تحويل مشبوهة بقيمة 50 ألف يورو قبل أيام قليلة.

وقد أحيلت القضية، التي بدأت كتدقيق روتيني، إلى مكتب المدعي العام لمواصلة التحقيقات الجنائية، ومن المتوقع أن يستجوب المدعي العام المشتبه بهم السبعة بتهم الاختلاس وغسيل الأموال، تمهيداً لفتح إجراءات جنائية.

وفي ردها على الاتهامات، أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في اليونان بياناً يوم الخميس أكدت فيه عدم علمها بتصرفات القسيسين، مضيفةً: "في أعقاب التقارير الصحفية اليوم حول الاختلاس وغسيل الأموال، نؤكد أنه لا تتوفر لدينا معلومات رسمية حول القضية. لذا، ننتظر تحديثاً من السلطات المعنية لاتخاذ موقف رسمي بشأن هذه المسألة."