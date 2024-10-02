Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
البابا فرانسيس يترأس قداسًا في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، لافتتاح الجلسة الثانية للجمعية العامة السادسة عشرة لسينودس الأساقفة، الأربعاء، 2 أكتوبر، 2024.
No Comment

فيديو. البابا فرنسيس يستكمل مشروع "الإصلاح الكبير".. ودعوات لتولي النساء دورا أكبر في الكنيسة

آخر تحديث:

افتتح البابا فرنسيس يوم الأربعاء مرحلة هي الثانية ضمن مشروعه الإصلاحي الكاثوليكي الكبير، وسطدعوات واسعة النطاق إلى مزيد من المناصب ذات المسؤولية في الكنيسة إلى النساء، وأن يدرج ذلك في جدول الأعمال.

ترأس البابا فرنسيس القداس الافتتاحي في ساحة القديس بطرس مع 368 من الأساقفة والعلمانيين الذين سيجتمعون خلف أبواب مغلقة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لمناقشة مستقبل الكنيسة وكيفية جعلها أكثر استجابة لاحتياجات الكاثوليك اليوم.

وقد جرى رسميا إلغاء عديد من القضايا الأكثر إثارة للجدل، بعد أن واجهت مقاومة واعتراضات في العام الماضي. ومن ضمن تلك القضايا: أتباع الكاثوليك من مجتمع المثليين والمتحولين جنسيًا والنساء.

وقد عهد البابا فرنسيس بهذه المواضيع إلى عشر مجموعات دراسية لدراستها بالتوازي، مما أثار تساؤلات حول ما سيخرج بالضبط من التجمع عندما يختتم في 26 تشرين الأول/ أكتوبرالجاري، بمجموعة نهائية من المقترحات سوف ينظر فيها البابا فرنسيس.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان