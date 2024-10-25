Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

حزب العمال الكردستاني يعلن مسؤوليته عن هجوم أنقرة

يقف الجنود الأتراك بجوار نعوش زاهدة غوجلو إكيجي، وحسن حسين جانباز، وجينغيز جوشكُن خلال جنازتهم في مسجد كارشيكا بأنقرة، بعد يوم من مقتلهم في هجوم لحزب العمال الكردستاني.
يقف الجنود الأتراك بجوار نعوش زاهدة غوجلو إكيجي، وحسن حسين جانباز، وجينغيز جوشكُن خلال جنازتهم في مسجد كارشيكا بأنقرة، بعد يوم من مقتلهم في هجوم لحزب العمال الكردستاني. حقوق النشر  Ali Unal/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Ali Unal/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم: Nour Chahine
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

أعلن حزب العمال الكردستاني، يوم الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم العنيف الذي استهدف مقرًا رئيسيًا لإحدى الشركات الدفاعية الكبرى في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

اعلان

وأفاد بيان صادر عن الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني بأن الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء على منشآت شركة "الصناعات الجوية والفضائية التركية" (توساش) قد تم التخطيط له مسبقًا، وشارك فيه عضوان مما يُسمى بـ "وحدة الفدائيين"، رداً على ما وصفوه بـ "المجازر التركية" التي تستهدف المدنيين في المناطق الكردية.

الهجوم نفذه رجل وامرأة من أعضاء الوحدة الخاصة، حيث أقدما على اقتحام المنشأة في ضواحي أنقرة، وقاما بتفجير متفجرات وفتح النار على العاملين.

وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة موظفين في الشركة، كما قتل المعتديان سائق سيارة أجرة بعد الاستيلاء على مركبته للهرب من موقع الحادث.

ولم تدم عملية الفرار طويلاً حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية في محيط المنشأة، مما أسفر عن مقتل المهاجمين في نهاية الاشتباك وإصابة أكثر من عشرين شخصًا، بينهم عدد من أفراد الأمن.

في ردٍ على الهجوم على منشآت شركة توساش في #أنقرة، استهدفت #تركيا مواقع YPG/PKK العسكرية وحقولها النفطية كمصادر للتمويل.

وتوجهت السلطات التركية بسرعة لاتهام حزب العمال الكردستاني بتنفيذ هذا الهجوم، وردًا على ذلك شنت سلسلة من الغارات الجوية على مواقع يُعتقد أنها تأوي عناصر مسلحة تابعة للحزب في شمال العراق وشمال سوريا.

ويأتي هذا التصعيد وسط مؤشرات متزايدة على إمكانية إجراء حوار سياسي جديد لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من أربعة عقود بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية.

ورغم أن زعيم حزب الحركة القومية المتحالفة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى في تصريحات أخيرة استعداده لدعم مقترح الإفراج المشروط عن زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، في حال التزام الحزب بالتخلي عن العنف، إلا أن الهجوم الأخير يعكس توترات حادة وتصعيدًا محتملًا.

ويقضي أوجلان، الذي يُعتبر رمزًا في الساحة الكردية، حكمًا بالسجن مدى الحياة في سجن بجزيرة إمرالي قرب إسطنبول، وكان قد بعث برسالة نُقلت على لسان ابن شقيقه، يؤكد فيها استعداده للتعاون من أجل إحلال السلام.

Related

مع ذلك، أوضح الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني في بيانهم أن الهجوم الأخير على منشأة "توساش" لا يرتبط بأية محادثات سياسية جارية، مشددين على أن هذا الهجوم قد جرى التحضير له منذ فترة طويلة كعمل استباقي ضد شركة تصفها الجماعة بأنها تسهم بشكل مباشر في "قتل آلاف المدنيين، من بينهم أطفال ونساء، في كردستان" من خلال إنتاجها للعتاد العسكري المستخدم في النزاع.

ويشير بعض المحللين السياسيين إلى أن هذا الهجوم يعكس الأوضاع المتوترة بين الأطراف، إذ تشهد تركيا بين الفينة والأخرى هجمات وتفجيرات تُنسب إلى مجموعات كردية أو خلايا تابعة لحزب العمال الكردستاني، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد، ويثير مخاوف حول استقرار الأوضاع في المنطقة في ظل انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

استكشف مهرجانات الخريف والحرف اليدوية التراثية في محافظة توياما باليابان

أرقام صادمة: 70% من سكان العالم يعيشون تحت حكم أنظمة استبدادية (تقرير)

10 يوروهات لدخول البندقية.. جهود جديدة لمكافحة الاكتظاظ السياحي