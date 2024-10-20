للمرة الأولى منذ عامين ونصف.. الرئيس الصربي يهاتف بوتين ويشكره لتزويد بلاده بإمدادات الغاز

وكشف عن أول مكالمة منذ عامين ونصف يجريها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أنها ستساعد في "تطوير العلاقات والثقة بين البلدين". وقال: ”صربيا لن تفرض عقوبات على الاتحاد الروسي، هذا الأمر لن يتغيّر".

وتوقّع فوتشيتش، عبر فيديو نشره على إنستغرام، أن يتعرّض لانتقادات من الغرب بسبب محادثته مع بوتين، لكنه شدّد على أن ”صربيا دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بنفسها“.

ولم يذكر ما إذا كان سيقبل دعوة سابقة من بوتين لحضور قمة بريكس للاقتصادات الناشئة، بقيادة روسيا والصين، في قازان بوقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من سعيها الرسمي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، رفضت صربيا الحليف التقليدي لروسيا، فرض العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية على الرغم من أنها أدانت على مضض عدوان موسكو. وقال فوتشيتش إن فرض العقوبات لم يكن في مصلحة صربيا الوطنية.

واحتفلت صربيا، التي لم تكن يومًا جزءًا من الكتلة السوفيتية، يوم الأحد، بالذكرى الثمانين لتحرير عاصمتها بلغراد من الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية.

صربيا تحتفل بالذكرى الثمانين لتحرير عاصمتها بلغراد من الاحتلال النازي، الأحد، 20 أكتوبر 2024. Darko Vojinovic/AP

كما احتفلت السلطات القومية في بلغراد بذكرى التحرير باستعراض الشعارات المؤيدة لروسيا، حيث سار الآلاف في الشوارع ملوحين بالأعلام الروسية ومرددين الشعارات على اختلافها.

وفي اجتماع بمناسبة الذكرى، ألقى فوتشيتش خطابًا باللغة الروسية قال فيه إن ذلك علامة على الاحترام للجيش الأحمر الذي ”لولاه لما كان هناك تحرير لبلغراد“.