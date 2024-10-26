Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

تصاعد عنف العصابات في هايتي يجبر السكان على النزوح الجماعي من سولينو

رجل يدحرج إطارًا أثناء سيره في شارع في بورت أو برنس، هايتي، الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024
رجل يدحرج إطارًا أثناء سيره في شارع في بورت أو برنس، هايتي، الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 حقوق النشر  Odelyn Joseph/AP
حقوق النشر Odelyn Joseph/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

تستمر العصابات المسلحة في بورت أو برنس، هايتي، في محاولاتها للسيطرة على المناطق، حيث تتعرض منطقة سولينو لهجمات متواصلة منذ الأسبوع الماضي، مما أجبر السكان على الفرار. وتسبب دوي إطلاق النار في الشوارع في زيادة قلق الأسر، التي تسير بسرعة ممسكة بأيدي أطفالها في طريقهم إلى المدرسة.

الهجوم الذي استهدف سولينو تم نسبه إلى ائتلاف عصابات يعرف باسم "فيف أنسانم"، الذي يعني "نعيش معًا".

هذا الائتلاف، الذي تم تأسيسه في سبتمبر 2023، يضم اتحادات كبيرة من العصابات كانت متنافسة سابقًا، وقد نفذ عدة هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية الحكومية منذ فبراير الماضي، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري.

في سياق مأساوي، اضطرت إيدنا جيلين، وهي أم لطفلين، إلى الفرار مع عائلتها من سولينو، حيث وصفت الأجواء بأنها "رعب مطلق" حيث كان الرصاص يتساقط في فناء منزلها.

ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، شهدت هايتي تدهورا كبيرا في الأوضاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تسببت أعمال العنف بتشريد ما يزيد عن 700 ألف شخص، فيما تواجه العملية السياسية صعوبات بالغة وسط استمرار حالة الانفلات الأمني.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

تصريحات ماكرون تشعل الغضب في هايتي وتضع باريس في موقف محرج

في ظل تزايد العنف في هاييتي.. روسيا والصين تعارضان تحويل جنود كينيا وغيرها إلى قوة أممية لحفظ السلام

الأمم المتحدة: العصابات باتت تسيطر على 85% من عاصمة هايتي وتحذيرات من كارثة إنسانية