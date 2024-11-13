Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

روسيا تحذّر من اجتياح إسرائيلي لسوريا وتقول إن قواتها حاضرة مقابل مرتفعات الجولان

صورة بواسطة الأقمار الصناعية تظهر القوات الإسرائيلية وهي تحفر على طول خط ألفا، 5 نوفمبر/تشرين ثاني 2024
صورة بواسطة الأقمار الصناعية تظهر القوات الإسرائيلية وهي تحفر على طول خط ألفا، 5 نوفمبر/تشرين ثاني 2024 حقوق النشر Planet Labs PBC via AP
حقوق النشر Planet Labs PBC via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

حذّر ممثل الرئيس الروسي في سوريا، ألكسندر لافرينتيف، من تبعات استمرار الهجمات الإسرائيلية على دمشق، مشيرًا إلى أن موسكو لن تسمح بجر سوريا نحو الحرب، كما حذّر من أن إسرائيل ستفقد شرعيتها أمام القانون الدولي إذا قامت بتوغل بري في مناطق داخل سوريا.

اعلان

وقال لافرينتيف في حديثه لبرنامج "نيوز ميكر" إن موسكو تعمل حاليًا على منع جر سوريا إلى حرب في المنطقة، مؤكدًا أن الشعب اللبناني يعاني من تبعات الحرب الإسرائيلية الدموية عليه، وقد وجهت روسيا مرارًا رسائلها لتل أبيب "لوقف هذه الاعتداءات".

ولوّح لافرينتيف بوجود قوات روسية في منطقة الجولان مقابل الخط الفاصل، مشددًا على أن قيام إسرائيل باجتياح بري داخل سوريا سيفقدها الشرعية أمام المجتمع الدولي.

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قد حذّرت يوم الثلاثاء، من أن الجيش الإسرائيلي يرتكب ”انتهاكات خطيرة“ لاتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا، حيث تواصل القوات الإسرائيلية بناء ما يسمى بخط "ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا.

وفي حديثه عن التدخلات الخارجية، ذكر لافرينتيف أن واشنطن تشرف على تدريبات في قاعدة التنف "بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل أن يُجري الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تغييرات في سياسات البيت الأبيض الخارجية في الشرق الأوسط، خاصة وأن "خروج القوات الأمريكية من سوريا مسألة وقت فقط."

Related

في المقابل، أوضح ممثل الرئيس أن الوجود الروسي في سوريا يأتي ضمن تعاون مع دمشق لتنفيذ عمليات دقيقة تستهدف "معاقل الإرهاب في إدلب."

واختتم لافرينتيف تصريحاته بالإشارة إلى وجود معلومات تفيد بوجود خبراء أوكرانيين "يدربون المتطرفين في سوريا على استخدام الطائرات المسيّرة."

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة ومقرًا لوجستيًا تابعًا لـ"ميليشيا مدعومة من إيران".

بيان القيادة المركزية الأمريكية بشأن تنفيذ ضربات في سوريا

وأوضحت القيادة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن هذه الضربات جاءت ردًا على هجوم صاروخي استهدف أفرادًا أمريكيين في قاعدة الشدادي. وأضافت أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار للمنشآت الأمريكية، ولم تسجل أي إصابات بين القوات الأمريكية أو الشركاء أثناء وقوعه.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بلينكن وروتي من بروكسل: الناتو سيعزّز حضوره في ساحات الصراع العالمية قبل نهاية ولاية بايدن

إيلون ماسك رسميًا في البيت الأبيض.. ترامب يفي بوعده للملياردير ويختاره لإدارة لجنة استشارية

مخيم اليرموك: عاصمة الشتات الفلسطيني تنهض من بين الركام ودونها أسئلةٌ وتحدّيات