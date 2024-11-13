روسيا تحذّر من اجتياح إسرائيلي لسوريا وتقول إن قواتها حاضرة مقابل مرتفعات الجولان

بقلم: يورونيوز

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وقال لافرينتيف في حديثه لبرنامج "نيوز ميكر" إن موسكو تعمل حاليًا على منع جر سوريا إلى حرب في المنطقة، مؤكدًا أن الشعب اللبناني يعاني من تبعات الحرب الإسرائيلية الدموية عليه، وقد وجهت روسيا مرارًا رسائلها لتل أبيب "لوقف هذه الاعتداءات".

ولوّح لافرينتيف بوجود قوات روسية في منطقة الجولان مقابل الخط الفاصل، مشددًا على أن قيام إسرائيل باجتياح بري داخل سوريا سيفقدها الشرعية أمام المجتمع الدولي.

وكانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قد حذّرت يوم الثلاثاء، من أن الجيش الإسرائيلي يرتكب ”انتهاكات خطيرة“ لاتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا، حيث تواصل القوات الإسرائيلية بناء ما يسمى بخط "ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا.

وفي حديثه عن التدخلات الخارجية، ذكر لافرينتيف أن واشنطن تشرف على تدريبات في قاعدة التنف "بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل أن يُجري الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تغييرات في سياسات البيت الأبيض الخارجية في الشرق الأوسط، خاصة وأن "خروج القوات الأمريكية من سوريا مسألة وقت فقط."

في المقابل، أوضح ممثل الرئيس أن الوجود الروسي في سوريا يأتي ضمن تعاون مع دمشق لتنفيذ عمليات دقيقة تستهدف "معاقل الإرهاب في إدلب."

واختتم لافرينتيف تصريحاته بالإشارة إلى وجود معلومات تفيد بوجود خبراء أوكرانيين "يدربون المتطرفين في سوريا على استخدام الطائرات المسيّرة."

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت ضربات استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة ومقرًا لوجستيًا تابعًا لـ"ميليشيا مدعومة من إيران".

بيان القيادة المركزية الأمريكية بشأن تنفيذ ضربات في سوريا

وأوضحت القيادة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن هذه الضربات جاءت ردًا على هجوم صاروخي استهدف أفرادًا أمريكيين في قاعدة الشدادي. وأضافت أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار للمنشآت الأمريكية، ولم تسجل أي إصابات بين القوات الأمريكية أو الشركاء أثناء وقوعه.