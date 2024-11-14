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نتنياهو أمام العدالة في 2 ديسمبر.. أول شهادة في قضية الفساد الكبرى

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، إسرائيل، الثلاثاء، 17 أكتوبر، 2023.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، إسرائيل، الثلاثاء، 17 أكتوبر، 2023. حقوق النشر Maya Alleruzzo/AP
حقوق النشر Maya Alleruzzo/AP
بقلم: يورونيوز
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سيُدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته في قضية الفساد الكبرى في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، بعد أن رفضت المحكمة أمس طلبه بتأجيل آخر.

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وقال محلل الشؤون السياسية في قناة 12 الإسرائيلية عميت سيغال، الذي يعتبر مقربًا من نتنياهو، إن الأخير لن يسعى بعد الآن لتأجيل شهادته.

وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قد قدّم طلبًا للمحكمة المركزية لتأجيل شهادته، موضحاً أن رئيس الوزراء لم يكن مستعداً للإدلاء بشهادته، التي كان من المقرر أن تبدأ في 2 كانون الأول/ديسمبر، بسبب ضغوط الوقت لإدارة الحرب متعددة الجبهات.

ومع ذلك، رفضت المحكمة طلب نتنياهو قائلةً إنها منحته فترة طويلة من الوقت للتحضير عندما حددت الموعد في تموز/ يوليو وأنها ”غير مقتنعة بأن تغييرًا جوهريًا في الظروف قد حدث يبرر تغييرًا في التاريخ الذي حددناه في قرارنا".

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وفصّلت النيابة العامة في بيانها الظروف التي أدت إلى رفض طلب رئيس الوزراء، قائلة إن "الإدلاء بالشهادة في الموعد المحدد ضروري للحفاظ على مبدأ المساواة أمام القانون".

واتُهم رئيس الوزراء في كانون الثاني/ يناير 2020 بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة، وبدأت المحاكمة في أيار/ مايو من ذلك العام، إلاّ أنه ينفي جميع التهم الموجهة إليه.

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