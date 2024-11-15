Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

أزمة تلوث الهواء في باكستان تتفاقم.. وأطباء: أخطر من كورونا

أشخاص يعبرون طريقًا بينما يلف الضباب الدخاني مناطق لاهور، باكستان، الأربعاء، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
أشخاص يعبرون طريقًا بينما يلف الضباب الدخاني مناطق لاهور، باكستان، الأربعاء، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

أعلنت السلطات في باكستان حالة الطوارئ الصحية في المنطقة الشرقية من البلاد بسبب مستويات تلوث الهواء التي وصلت إلى أرقام قياسية. وتواجه مدينة لاهور، التي تضم 11 مليون نسمة، موجة من الضباب السام الذي أثر بشكل كبير على صحة السكان.

تجاوز مؤشر جودة الهواء في المدينة 600، وهو رقم خطير، إذ يعتبر أي رقم فوق 300 خطر على الصحة. يصل نحو 70,000 مريض يوميًا إلى المستشفيات بسبب مشاكل تنفسية، فيما وصفت الأوساط الطبية الوضع بأنه أزمة صحية تفوق خطورة أزمة كورونا.

اعلان
اعلان

وقال الدكتور محمد أشرف، أستاذ في مستشفى جناح في لاهور وكلية علامه إقبال الطبية: "إن الوضع أكثر إلحاحًا من أزمة كورونا، حيث أن تأثيره واسع النطاق ويتطلب تدابير وقائية فورية."

من جانبه، قال عبد الباسط، أحد سكان لاهور، إنه يعاني من سعال مستمر منذ أسبوع، ما جعله غير قادر على الذهاب إلى عمله، حيث يعد المعيل الوحيد لعائلته. وأكد أن هذه الأزمة تؤثر بشكل كبير على حياة الناس اليومية.

سائقو الدراجات النارية يتحركون ببطء بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناجم عن الضباب الدخاني الذي يلف منطقة لاهور، باكستان، الخميس، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
سائقو الدراجات النارية يتحركون ببطء بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناجم عن الضباب الدخاني الذي يلف منطقة لاهور، باكستان، الخميس، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 AP
Related

في محاولة للحد من تأثير التلوث، قررت السلطات إلغاء إجازات الطاقم الطبي في المستشفيات، كما تم إغلاق المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر. وتفرض السلطات أيضًا حظرًا جزئيًا في لاهور وملتان، حيث يتم وقف العمل في مشاريع البناء. كما سيتم إغلاق المطاعم عند الساعة الرابعة مساءً.

بائع فاكهة يرتب كشكه في الصباح الباكر بينما يلف الضباب الدخاني منطقة لاهور، باكستان، الخميس، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
بائع فاكهة يرتب كشكه في الصباح الباكر بينما يلف الضباب الدخاني منطقة لاهور، باكستان، الخميس، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 AP

يعود سبب التلوث السام إلى تراكم العوامل الملوثة الناتجة عن عدد كبير من المركبات، والمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى حرق المحاصيل الزراعية قبيل بداية موسم زراعة القمح الشتوي. كما تسهم الأنشطة على الحدود الهندية في تفاقم الأزمة، حيث يقوم المزارعون هناك بحرق بقايا المحاصيل.

وفي إطار محاولات مواجهة هذه الأزمة، أعلنت السلطات عن إمكانية استخدام تقنيات الأمطار الصناعية لتقليل الضباب السام، ولكن بحسب توقعات الأرصاد الجوية، من المنتظر هطول أمطار ورياح في الأيام القادمة قد تساهم في تحسن جودة الهواء.

مركبات تتحرك مع تسليط الضوء عليها بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناجم عن الضباب الدخاني الذي يلف منطقة لاهور، باكستان، الخميس، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024
مركبات تتحرك مع تسليط الضوء عليها بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناجم عن الضباب الدخاني الذي يلف منطقة لاهور، باكستان، الخميس، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 AP

بينما تستمر الأزمة، نصح الأطباء السكان بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وارتداء الكمامات الواقية والنظارات عند الاضطرار للخروج في الهواء الطلق.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

تحفيز الدماغ يعيد الأمل: اكتشاف سويسري يمهد الطريق لعلاج الشلل

إسرائيل ترش مواد مسرطنة بجنوب لبنان.. اليونيفيل لـ"يورونيوز": كل ما يقوض عودة السكان يهدد الاستقرار

نفايات بلاستيكية وأرائك ومخلفات طبية كابوس أنهار البوسنة يعود