مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذّر من الاحتيال خلال موسم التسوق والجمعة السوداء

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وأشار الآف بي أي في منشور على موقعه الإلكتروني إلى أن "آلاف الأشخاص يصبحون ضحايا للاحتيالات خلال العطلات كل عام، وأضاف: "يمكن أن يسرق المحتالون أموالكم التي كسبتموها بصعوبة، ومعلوماتكم الشخصية، وفي الحد الأدنى، يمكن أن يؤثر ذلك على مزاجكم الاحتفالي".

يجب على المتسوقين توخي الحذر بشكل خاص من أنواع الاحتيال مثل الاحتيال في المزادات، واحتيال عدم التسليم، واحتيال بطاقات الهدايا، واحتيال عدم الدفع، حيث تعد هذه من أكثر الأنواع شيوعًا. وتتضمن معظم هذه العمليات دفع المشتري مقابل منتج أو خدمة تم تقديمها بشكل مضلل ولم يتم شحنها أو تسليمها.

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الشكاوى على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن احتيالات عدم الدفع وعدم التسليم كلفت المستهلكين أكثر من 309 مليون دولار في عام 2023، بينما سجلت احتيالات بطاقات الائتمان خسائر إضافية بلغت 173 مليون دولار.

نصائح لتجنب الاحتيالات خلال موسم التسوق

في إطار جهود حماية الجمهور من الوقوع ضحية للمحتالين أثناء التسوق في العطلات، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي بعض النصائح لتجنب أي نشاط مشبوه سواء كنت مشتريًا أو بائعًا.

وتشمل بعض الطرق لحماية نفسك ومحفظتك "ممارسة عادات جيدة في الأمن السيبراني، ومعرفة من تشتري منه أو تبيع له، والحذر في كيفية الدفع ومراقبة عملية الشحن".

كما حذّر الآف بي أي قائلاً: "تذكر: إذا بدت الصفقة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فذلك لأنها كذلك".

متسوقة تمر بجانب لافتة عروض الجمعة السوداء في أحد متاجر وول مارت في بوفالو، نيويورك، يوم السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. Gene J. Puskar/-2024 -AP

نصائح إضافية من مكتب التحقيقات الفيدرالي:

وقد نصح الآف بي أي بتجنب النقر على أي روابط أو مرفقات "مشبوهة" في رسائل البريد الإلكتروني أو على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، والحذر بشكل خاص عند طلب تقديم أي معلومات شخصية للحصول على الوصول.

تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي: كيف تتجنب الاحتيالات خلال موسم التسوق BILL KENNEDY/AP

كما نصح بالتحقق من أن جميع عناوين المواقع الإلكترونية "المؤمّنة"، العلامة الدالة على اتصال آمن هي وجود قفل في شريط العنوان و"https" في بداية العنوان الكامل، مع ضرورة البحث والتحقق من المراجعات قبل الشراء من شركة غير معروفة للمرة الأولى، يُفضل تجنب المشترين أو البائعين الذين لديهم مراجعات سلبية بشكل كبير أو لا توجد لديهم مراجعات على الإطلاق.

كما طلب الآف بي أي بتجنب شراء منتجات من بائعين يدّعون أنهم وكلاء معتمدون أو ممثلون عن مصانع لمنتجات شعبية في دول لا توجد فيها مثل هذه الصفقات، إضافة إلى تجنّب الضرائب، كما يجب الحذر من ترتيبات الدفع الخطرة مثل التحويلات البنكية أو بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا، ودعا إلى ضرورة الاعتراض على المعاملات المشبوهة.

مع الاحتفاظ بسجل لجميع المعاملات ومعلومات التتبع وتفاصيل الشحن لمتابعة جميع المشتريات.