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معجزة في عصر الانقراض: "ليني" و"لوتي" يسرقان الأضواء في برلين

دب الباندا في حديقة برلين
دب الباندا في حديقة برلين حقوق النشر Markus Schreiber
حقوق النشر Markus Schreiber
بقلم: Nour Chahine
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في أجواء احتفالية، أعلنت حديقة برلين يوم الجمعة عن أسماء توأم الباندا الجديدين المولودين في أغسطس الماضي. وبحضور عمدة برلين والسفير الصيني، تم الكشف عن الأسماء الصينية "منغ هاو" و"منغ تيان"، اللذين يعنيان "الحلم الجميل" و"الحلم الحلو"، إلى جانب الأسماء الألمانية "ليني" و"لوتي".

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وظهر التوأم لأول مرة أمام الصحافة مستلقيين على بطانية، مما أضفى لمسة من الجاذبية على الحدث.

ويمثل التوأم الجديد الإضافة الثانية لعائلة الباندا في ألمانيا، بعد ولادة شقيقيهما "بيت" و"باولي" في عام 2019، اللذين غادرا إلى الصين في رحلة مؤجلة بسبب جائحة كوفيد-19. وأشار مدير حديقة برلين، أندرياس كنيريم، إلى التطور الصحي السريع للتوأم، حيث يكتسبان نحو 100 غرام يوميًا ليصل وزنهما إلى 6 كيلوغرامات لكل منهما، واصفًا هذه الولادة بالمعجزة.

التوأم المعجزة

وتعود أهمية هذه الولادة إلى التحديات التي تواجهها الباندا العملاقة في التكاثر، حيث تمت عملية التلقيح الصناعي للأم "منغ منغ" في مارس الماضي.

وتشتهر إناث الباندا بفترة خصوبة قصيرة جدًا لا تتعدى أيامًا معدودة في السنة، مما يجعل كل ولادة حدثًا مميزًا ومرحبًا به عالميًا. ويُذكر أن عدد الباندا العملاقة في البرية لا يتجاوز 1800 فقط، إضافة إلى عدد محدود في الأسر حول العالم.

تقديم الرعاية الصحية لدب الباندا في الصين

ولضمان أفضل رعاية للتوأم، يتم التعاون مع خبراء من قاعدة تشنغدو الصينية لتربية الباندا، حيث يجري تبادل التوأم في حضن الأم كل ساعتين إلى ثلاث ساعات للشرب من حليبها، بينما يُحفظ الآخر في حضانة مخصصة. وأوضح المشرف على الباندا في الحديقة، فلوريان سيكس، أن هذه الطريقة تضمن التطور السليم والصحي للتوأم.

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ولا تزال الأم "منغ منغ" ومولوداتها بعيدين عن أعين الجمهور في الوقت الحالي لضمان راحتهم، بينما يظل الزوار قادرين على رؤية الأب "جياو تشينغ"، الذي يعيش في الحديقة منذ عام 2017. ومع الاحتفالات بتوأم الباندا الجديد، تستمر حديقة برلين في جذب الأنظار كوجهة مميزة لعشاق الحياة البرية.

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