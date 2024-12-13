Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

روسيا على عتبة بوكروفسك: المدينة التي تهدد خطوط الإمداد الأوكرانية.. وزيلينسكي غير مستعد للمفاوضات

القوات الأوكرانية تطلق النار باتجاه المواقع الروسية على خط الجبهة في منطقة خاركيف، أوكرانيا، يوم الثلاثاء، 2 أغسطس/آب، 2022
القوات الأوكرانية تطلق النار باتجاه المواقع الروسية على خط الجبهة في منطقة خاركيف، أوكرانيا، يوم الثلاثاء، 2 أغسطس/آب، 2022 حقوق النشر Evgeniy Maloletka/AP
حقوق النشر Evgeniy Maloletka/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تتقدم القوات الروسية بسرعة بالغة مؤخرًا في الأراضي الأوكرانية، إذ يزعم يوري بودلياكا، وهو مدوّن عسكري أوكراني مؤيد لموسكو، أن قواتها أصبحت على بُعد 1.4 كيلومتر من مدينة بوكروفسك الأوكرانية، التي ستكون السيطرة عليها ضربة قاسية لكييف.

اعلان

ويدّعي بودلياكا أن وحدات الاستطلاع الروسية، المعنية بالكشف عن المناطق قبل دخول سائر الجنود، قد دخلت المدينة.

وتُعدّ بوكروفسك المورد الوحيد لفحم الكوك في البلاد، كما تُعرف باسم "بوابة دونيتسك"، إذ تتميز بموقع لوجستي بالغ الأهمية للجيش الأوكراني. ويعتقد محللون أن السيطرة عليها ستكون إحدى أكبر الخسائر لأوكرانيا، حيث سيتمكن الجيش الروسي من تعطيل خطوط الإمداد الأوكرانية على طول الجبهة الشرقية.

وإذا ما استطاعت روسيا، بحسب محللي وكالة "رويترز"، أن تقطع خطوط الإمداد عن الجبهة الشرقية، فسيصبح من الصعب على أوكرانيا السيطرة على محيط بوكروفسك.

كما أن السيطرة على المدينة يمكن أن تساعد الروس في التقدم نحو مدينة تشاسيف يار الواقعة على المرتفعات، الأمر الذي سيمنحهم رؤية أفضل للمناطق المحيطة ويعزز التقدم.

Related

وفي اليوم السابق، تعرضت مدينة خيرسون الأوكرانية لقصف روسي أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة، بعد استهداف مبنى سكني ومنزل خاص، مما خلّف أضرارًا واسعة.

في هذا السياق، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، في مقابلة مع قناة "سوزبيلني"، إن كييف ليست جاهزة لبدء مفاوضات مع روسيا لأنها تفتقر إلى الأسلحة والضمانات الأمنية والمكانة الدولية التي تسعى إليها.

تأتي تصريحات يرماك بعد أن اجتمع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بحضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه في باريس، لمناقشة تطورات الحرب مع روسيا، في جلسة قالت وكالة "رويترز" إن زيلينسكي لم يستطع أن يحصل فيها على وعود تطمئنه.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد الهجوم الصاروخي على دنيبرو.. الكرملين يؤكد: واشنطن "فهمت" رسالة بوتين

كييف وأوديسا وخاركيف تحت النيران الروسية وأوكرانيا تستهدف محطة وقود في بيلغورود

أوكرانيا تعلن استهداف مطار سافالينكا وتدمير مقاتلتين روسيتين وموسكو تتحدث عن تدمير 26 دبابة أبرامز