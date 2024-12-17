100 مليار دولار لإنقاذ الولايات المتحدة من الكوارث... وتمويل الحكومة مؤقتاً

يقترب الكونغرس الأميركي من الإعلان عن اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 14 مارس/آذار، يتضمن أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الطارئة لدعم الولايات والمجتمعات المحلية المتضررة من إعصاري "هيلين" و"ميلتون" وكوارث طبيعية أخرى.

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وتأتي هذه الخطوة في اللحظات الأخيرة لتفادي إغلاق جزئي للحكومة كان من المقرر أن يبدأ منتصف ليل الجمعة المقبل. وستستمر مستويات الإنفاق الحالية كحل مؤقت، حتى يحسم الكونغرس المقبل بقيادة الجمهوريين والرئيس المنتخب دونالد ترامب قرارات الإنفاق النهائية للسنة المالية الجارية.

ويمثل هذا التشريع المؤقت أحد آخر الإجراءات التي سيتخذها المشرعون قبل عطلة الأعياد وانعقاد الكونغرس الجديد. ويعد هذا هو الإجراء الثاني من نوعه خلال الخريف الجاري، حيث كافح النواب لإقرار 12 مشروع قانون اعتمادات سنوية كما هو معتاد قبل غرة أكتوبر/تشرين الأول.

علينا مساعدة مجتمعاتنا بعد الكوارث، لكننا نفشل. يجب أن يمرر الكونغرس التمويل الطارئ الآن!

وعلى الرغم من عدم نشر نص التشريع حتى يوم الثلاثاء، فقد خرج المشرعون الجمهوريون من اجتماع مغلق ليؤكدوا أن حزمة المساعدات ستشمل نحو 100 مليار دولار لدعم المناطق المتضررة من الكوارث، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار أخرى كمساعدات اقتصادية للمزارعين. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحفيين: "علينا مساعدة من هم في أمسّ الحاجة".

وأشار جونسون إلى التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة، حيث من المتوقع أن تنخفض مداخيل المزارع بنسبة 4.1% هذا العام، بعد تراجعها بنسبة 19.4% في العام الماضي مقارنة بالارتفاع القياسي في عام 2022. ورغم أن المساعدات المقررة للمزارعين أقل مما كان بعض المشرعين يسعون إليه، فإن جونسون أشار إلى أن هناك فرصة لتقديم دعم إضافي في الكونغرس المقبل.

وقال: "إن الكونغرس يبذل قصارى جهده في ظل ظروف صعبة، وهذه الخطوة ستكون دفعة كبيرة للقطاع الزراعي".

الكونغرس يقترب من اتفاق لتمويل الحكومة حتى 14 مارس يشمل أكثر من 100 مليار دولار لإغاثة الكوارث.

وكان الرئيس جو بايدن قد طالب بمساعدات بقيمة 114 مليار دولار، مقدمًا طلبًا أوليًا بقيمة 99 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكد حينئذ أن التمويل "ضروري وعاجل". وشملت التحديثات اللاحقة للطلب تخصيص أموال لإصلاح المرافق الفيدرالية المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وكالعادة، فمن المتوقع أن يتحرك الكونغرس في اللحظات الأخيرة لتفادي الإغلاق. فالجمهوريون في مجلس النواب عادة ما يمنحون النواب 72 ساعة لمراجعة النص التشريعي، ما قد يدفع التصويت النهائي إلى يوم الجمعة. في الوقت ذاته، يُعرف مجلس الشيوخ بالتمهّل في مثل هذه الإجراءات، إلا أن العديد من المشرعين يتطلعون لإنهاء العام استعدادًا للكونغرس الجديد.

وأعرب جونسون عن أمله في الكشف عن نص التشريع قريبًا، بينما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن "المفاوضات مستمرة بين الطرفين"، مضيفًا: "نقترب من الموعد النهائي في 20 ديسمبر/كانون الأول، والوقت حاسم للجمهوريين من أجل الوصول إلى اتفاق معنا يمكننا التحرك بشأنه سريعًا".